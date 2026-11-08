Elecciones Generales 2026: Abascal, Feijóo y Sánchez llaman a votar el 29-N

Abascal, Feijóo y Sánchez piden movilizarse en las elecciones generales del 29 de noviembre, con críticas cruzadas al Gobierno y a la ultraderecha.

Las elecciones generales de 2026 se celebrarán el 29 de noviembre, fecha que los candidatos han identificado como 29-N, y los principales líderes políticos ya han iniciado una intensa campaña de llamamientos al voto. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió en un mitin en Tarragona, junto al presidente de la Generalitat Salvador Illa, una mayoría que le permita gobernar cuatro años más. Al mismo tiempo, Santiago Abascal, de Vox, y Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, han dirigido mensajes dirigidos a movilizar a sus electores.

El contexto de la campaña se completa con dos elementos adicionales: la discusión sobre si las promesas electorales tienen consecuencias legales y una polémica judicial que involucra a José Luis Ábalos. Según la información disponible, la combinación de estos temas está marcando el tono del debate político a pocas semanas de la cita con las urnas.

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Abascal y Feijóo piden movilización el 29-N

Santiago Abascal reclamó la dimisión de Pedro Sánchez y pidió una movilización masiva el 29-N. En sus declaraciones, Abascal afirmó que España no puede soportar cuatro años más de lo que calificó como una mafia, en una crítica directa a la gestión del Gobierno socialista.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo prometió poner fin al tormento que, según su discurso, sufre el país el 29 de noviembre. El líder del PP aseguró que los profesionales más preparados volverán a ocupar los puestos clave de la Administración, un argumento centrado en la cualificación y la experiencia frente a la continuidad del actual Ejecutivo.

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Ambos dirigentes coinciden en presentar la cita electoral como un punto de inflexión, aunque sus propuestas y adjetivos difieren notablemente. Mientras Abascal habla de dimisión y de una movilización de castigo, Feijóo centra su mensaje en el relevo y en la recuperación de perfiles técnicos al frente de las instituciones.

Sánchez pide una mayoría para cuatro años más

Pedro Sánchez sostuvo que Feijóo y Abascal representan el pasado, y pidió a los ciudadanos votar en masa el 29-N para enviarles a casa. Su mensaje busca una mayoría suficiente para sostener un nuevo ciclo de gobierno socialista durante cuatro años.

En el mitin de Tarragona, el líder del PSOE reivindicó el papel de España como faro frente a la ultraderecha. Con esa expresión, Sánchez intenta situar la elección del 29 de noviembre como una decisión entre dos modelos de país, y no solo como un cambio de mayorías parlamentarias.

La presencia de Salvador Illa en el acto refuerza la imagen de unidad del socialismo catalán con la dirección nacional del partido. Según el contenido del mitin, el objetivo declarado es transformar el voto de la jornada electoral en una herramienta de contención frente a los partidos situados a la derecha del PP.

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Promesas electorales y posibles consecuencias legales

Las campañas electorales están llenas de compromisos formulados por los políticos, y surge la pregunta de qué ocurre si, una vez en el poder, esas promesas no se cumplen. La cuestión de si los responsables públicos pueden enfrentarse a consecuencias legales por incumplir lo prometido en campaña es uno de los temas que acompañan a este proceso electoral.

El debate sobre la responsabilidad por las promesas se cruza con la pregunta práctica de quién puede quedar exento de participar como miembro de una mesa electoral el 29-N. La información de partida señala que existen causas justificadas para no acudir, un aspecto que afecta directamente a los ciudadanos convocados a la jornada.

Ábalos y la coincidencia temporal con el registro

José Luis Ábalos considera que existe una evidente coincidencia temporal entre el registro de su casa y las declaraciones de Koldo. El exministro expresa así su interpretación sobre el momento en que se produjeron ambos hechos, sin que la información disponible detalle una respuesta judicial o una decisión de las autoridades.

Este episodio se suma a la agenda política de la campaña y muestra cómo los asuntos judiciales pueden influir en el relato de los partidos antes de unas elecciones generales. Para los votantes, la clave será seguir la evolución de estos procedimientos y las posiciones de cada formación hasta la jornada del 29 de noviembre.