Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre de 2025. Detallamos horarios, constitución de mesas y reglas de voto en España tras las movilizaciones.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha convocado nuevas elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2025. Esta decisión política se produce antes de que finalice la legislatura actual y responde directamente al estallido de masivas protestas ciudadanas relacionadas con la grave crisis de acceso a la vivienda en todo el territorio español. La convocatoria busca restablecer la confianza institucional y abordar las demandas sociales más urgentes de la población.

Desarrollo de la jornada electoral

La jornada electoral comenzará a primera hora de la mañana, específicamente alrededor de las 08:00 horas. En este horario inicial, los ciudadanos designados como miembros de las mesas electorales deben acudir a sus respectivos colegios para iniciar el proceso de constitución. Es fundamental aclarar que, aunque el personal electoral está presente a las 08:00 horas, los votantes aún no pueden emitir su sufragio en este momento. La apertura al público depende exclusivamente de la formalización completa de las mesas.

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La constitución de las mesas electorales no se considera formalizada hasta que esté presente el quórum necesario de miembros. Si los miembros titulares no llegan a tiempo o no pueden asistir, tomarán posesión de sus cargos los miembros suplentes correspondientes. Una vez que la mesa está oficialmente conformada y lista para funcionar, el presidente de la mesa hará el anuncio oficial y público mediante voz alta indicando el comienzo del periodo de votación. Este anuncio marca el inicio real del proceso democrático para cada centro electoral.

Horarios y reglas de votación

El periodo de votación se extiende ininterrumpidamente desde el momento del anuncio oficial hasta las 20:00 horas. Este lapso de doce horas se realiza sin pausas ni descansos, garantizando la fluidez del proceso. La única excepción a esta regla ininterrumpida ocurre en casos específicos de incidencias técnicas o administrativas que obliguen a detener temporalmente el procedimiento. Estas situaciones, aunque no son habituales, pueden presentarse en diversos colegios electorales durante el día.

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Se permite la interrupción de la votación si un elector no puede suplir los documentos necesarios para depositar su voto en las urnas. En estos casos, el presidente de la mesa detiene el proceso temporalmente. Esta interrupción específica tiene un límite estricto de duración máxima de una hora. Si el tiempo de paralización excede este límite establecido por la normativa, la jornada podría extenderse proporcionalmente para compensar el tiempo perdido.

Si existen incidencias que hayan detenido la votación durante algún tiempo, el horario de cierre final se ajustará automáticamente. La mesa permanecerá abierta el tiempo exacto que haya estado paralizada, añadiendo esos minutos al horario estándar de las 20:00 horas. Sin embargo, esta extensión nunca podrá exceder la duración máxima de una hora adicional, asegurando un límite claro para la jornada electoral. Al finalizar el tiempo permitido, el presidente de la mesa anuncia el fin oficial de la votación.

Excepciones y finalización del proceso

Aun después de las 20:00 horas, puede haber excepciones para votantes que aún no hayan depositado su sufragio. Si queda algún elector esperando para votar, el presidente de la mesa puede otorgarle el permiso necesario para hacerlo en las urnas correspondientes. Esta medida se aplica siempre y cuando se cumpla el requisito fundamental de que hayan votado previamente todos los electores censados en dicha mesa.

La Junta Electoral Central ha reiterado constantemente que la votación puede extenderse más allá de la hora fijada. Esta extensión es válida siempre y cuando se haya cumplido el requisito de participación de todos los inscritos y de los ciudadanos que recibieron la tarjeta censal específica para esa mesa en particular. Este mecanismo garantiza que ningún voto válido sea descartado por motivos de tiempo o aglomeración al cierre de los colegios.

Una vez que finaliza completamente la votación, se procede a introducir en la urna los sobres que contienen las papeletas del voto por correo. Este paso es crucial para asegurar la integridad de todos los sufragios emitidos. Posteriormente, los presidentes de las mesas realizan el escrutinio inicial. Incluso los miembros acreditados, incluyendo interventores e interventoras políticos, tienen derecho a presenciar este conteo para garantizar la transparencia del proceso.

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Elegibilidad y restricciones electorales

En las elecciones generales, pueden votar tanto los residentes en España como los ciudadanos españoles que residan en el extranjero. Sin embargo, existe una restricción importante para ciertos grupos. Los extranjeros no nacionalizados no pueden participar en estas elecciones generales. Solo aquellos que hayan obtenido la nacionalidad española tienen el derecho al voto en estos comicios nacionales.

La situación jurídica de los extranjeros difiere en otros tipos de elecciones. Estos ciudadanos sí pueden participar en las elecciones municipales, pero solo bajo condiciones específicas. Deben tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea y residir en España. También pueden votar si provienen de algún país con un convenio bilateral que permita la reciprocidad del voto local. La Junta Electoral Central aplica estas normas estrictamente.

Una mesa electoral concreta puede negar el derecho al voto a un elector en situaciones muy definidas. La causa principal es que el votante se encuentre en una mesa electoral que no le corresponde. La ley es estricta en este aspecto: solo se puede votar en la mesa que figura específicamente en la tarjeta censal del elector. Cada ciudadano tiene derecho a un solo lugar de votación, el asignado por el censo oficial.

Esta regulación asegura la precisión del proceso democrático en todo el territorio. Los ciudadanos deben verificar su ubicación de votación antes de acudir al colegio electoral. El incumplimiento de esta norma resulta en la imposibilidad de emitir sufragio. La transparencia y el orden son pilares fundamentales de la convocatoria del 29 de noviembre de 2025.