Cierren urnas en España a las 20:00 en 22.493 locales para elegir a los 350 diputados. Conozca los resultados preliminares tras una jornada con alta participación.

Más de 38 millones de españoles con derecho a voto participan hoy en las decimoséptimas elecciones generales del país, un proceso clave para decidir quién gobernará España en los próximos años. La jornada electoral, que ya ha concluido con el cierre de los centros a las 20:00 horas, ha registrado una amplia movilización ciudadana en todo el territorio nacional.

Nuevos electores y estructura del censo

Entre el padrón total se incluye un total de 1.615.034 jóvenes que podrán votar por primera vez tras cumplir 18 años desde los comicios de 2023. Esta cifra representa un segmento demográfico relevante para el futuro político de la nación, dado que estos ciudadanos ejercen su derecho al sufragio en esta cita electoral histórica. La presencia de este colectivo en las mesas electorales ha sido uno de los focos de atención durante la jornada.

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Organización logística y nuevos distritos

La logística electoral se ha desarrollado en 22.493 locales donde se han constituido 61.033 mesas. Estas dependencias han dispuesto de 210.000 urnas para el escrutinio. Para garantizar el normal desarrollo de la votación, las mesas han contado con 549.297 miembros electorales, desglosados entre 183.099 titulares y sus respectivos suplentes. Además, por primera vez, Ibiza y Formentera constituyen circunscripciones separadas para la Cámara Alta, asignando un senador para cada isla.

Candidatos y composición de las listas

Los ciudadanos han tenido que elegir entre una amplia lista de aspirantes a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y los 209 senadores. En la Cámara Baja se presentan 1.939 candidatos hombres y 1.881 mujeres. Para el Senado, la competencia es menos numerosa, con 447 candidatos titulares hombres y 355 mujeres. Esta composición refleja la diversidad de las formaciones políticas que concurren a estos comicios.

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Control de neutralidad y comparecencia oficial

La neutralidad en los centros de votación se ha mantenido conforme a la legislación electoral vigente. La normativa impide que los miembros de las mesas, los apoderados, los interventores e incluso los electores lleven camisetas con eslóganes o símbolos de carácter partidista. A partir de las 22:30 horas, la ministra portavoz Elma Saiz y el titular del Interior Fernando Grande-Marlaska comparecen en rueda de prensa. Su objetivo es ofrecer un primer avance de los resultados oficiales y garantizar la transparencia del proceso.

Contexto político y tensión en el debate

El escenario político previo a la jornada estuvo marcado por intensos debates entre los principales líderes. Durante el debate electoral a cuatro, el presidente del Partido Popular Feijóo advirtió a su homólogo Sánchez sobre una auditoría exhaustiva de los gastos gubernamentales. Este intercambio subraya la alta polarización y la expectación generada por los comicios, que determinarán la composición del próximo parlamento y la configuración del ejecutivo.