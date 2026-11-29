El PP y Vox alcanzan 186 escaños para formar gobierno. El PSOE cae a 117, Podemos desaparece y el PNV sufre un batacazo histórico en las elecciones generales de este domingo.

El Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se impone con claridad en las elecciones generales de este domingo, asegurando la formación del próximo Ejecutivo con el respaldo de Vox. Esta victoria electoral cierra definitivamente la etapa de gobierno de coalición que mantuvo Pedro Sánchez durante los últimos ocho años en la Moncloa.

Resultados oficiales del escrutinio

Con un 92,55% de los votos escrutados, la coalición entre el Partido Popular y Vox alcanza los 186 escaños, superando en diez la barrera de la mayoría absoluta necesaria para gobernar. El Partido Popular obtiene 134 escaños, mientras que Vox consolida su presencia con 52 escaños. En el campo contrario, el PSOE registra un retroceso respecto a los comicios de 2023, descendiendo de los 121 diputados a 117, lo que representa el 28,95% de los votos. El Frente Amplio sufre una caída abrupta hasta los 13 parlamentarios y Podemos desaparece como fuerza representada en solitario. Por su parte, ERC alcanza 11 escaños y Adelante Andalucía irrumpe con cuatro diputados.

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El colapso electoral de la izquierda

La geografía política española experimenta cambios estructurales significativos, especialmente en el ámbito territorial. En Euskadi, EH Bildu gana claramente al PNV, logrando siete escaños frente a los tres que obtiene el partido nacionalista, marcando su peor resultado histórico. Esta reconfiguración del mapa electoral confirma las tendencias previas de las encuestas, descartando cualquier opción de remontada de la izquierda a pesar del optimismo mostrado por el PSOE en las fases finales de la campaña.

Contexto electoral y participación récord

Este domingo se han convocado a votar 38.728.356 electores, de los cuales 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero. Entre los residentes en el país, 1.615.127 son nuevos electores que cumplían 18 años desde la última convocatoria, celebrada el 23 de julio de 2023. La participación ciudadana ha alcanzado el 78%, consolidándose como la más alta de la democracia, un dato relevante que contrasta con el tono trágico que marcó la campaña reciente.

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Impacto del desahucio y crisis de vivienda

El ciclo electoral estuvo marcado por un punto de inflexión trágico y una movilización social intensa en torno al derecho a la vivienda. La precampaña y la campaña se centraron en la situación de Maricarmen Gómez, una anciana de 87 años expulsada de su hogar de 60 años. Su caso se convirtió en el símbolo de la crisis habitacional, generando un fervor callejero que llenó la Puerta del Sol con tiendas de campaña durante casi un mes. El Gobierno aprobó decretos para prorrogar los alquileres e instaurar una moratoria indefinida, medidas que, aunque contaron con apoyo inicial, fueron rechazadas por PNV y Junts, lo que llevó a Pedro Sánchez a adelantar los comicios tras reflexionar durante tres días.

Consecuencias y nuevo ciclo político

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno marca un cambio de ciclo político. La formación de la extrema derecha, que mantuvo sus actos públicos sin interrupción durante la tragedia del 7 de octubre, ahora participa activamente en la configuración del nuevo ejecutivo. Con una mayoría holgada, el PP y Vox tienen vía libre para establecer su agenda de gobierno, cerrando definitivamente la era de las coaliciones de izquierdas que gobernaron España desde 2023.