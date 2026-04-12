Elecciones en Perú: Incertidumbre y fragmentación marcan el camino hacia el poder

Perú se prepara para unas elecciones generales con un escenario político fragmentado y un electorado apático. La inestabilidad presidencial y la conformación de una nueva bicameralidad son temas clave. La líder conservadora Keiko Fujimori es la favorita, pero la fragmentación podría dificultar la gobernabilidad.

Perú, un país marcado por una notable inestabilidad presidencial en la última década, se prepara para celebrar elecciones generales este domingo. La incertidumbre rodea el proceso, especialmente en cuanto a los candidatos que asegurarán su paso a una probable segunda vuelta. El escenario político se presenta fragmentado, y la atención se centra en la conformación de una nueva bicameralidad en el Legislativo.

Keiko Fujimori, líder conservadora y figura destacada en las encuestas, se perfila como favorita, con una ligera ventaja sobre sus competidores, lo que la acercaría a su cuarta participación consecutiva en una segunda vuelta electoral. Sin embargo, la situación se vuelve incierta entre un grupo de 35 aspirantes de diversas orientaciones políticas, incluyendo figuras como el ultraderechista Rafael López Aliaga, el comediante Carlos Álvarez y el empresario multifacético Ricardo Belmont. La alta fragmentación que caracteriza este proceso electoral plantea la posibilidad de que el nuevo oficialismo, que asuma el poder el 28 de julio, no cuente con una mayoría en el Congreso. Esta situación, en el pasado, ha sido un factor clave en las crisis políticas que llevaron al país a tener ocho presidentes en un período de diez años. Las elecciones se perciben confusas para un electorado que muestra signos de apatía. El número récord de 36 candidatos presidenciales inscritos, cifra a la que se restó un candidato que falleció en febrero, se suma a la existencia de más de 10.000 aspirantes en las cinco elecciones simultáneas que se llevarán a cabo. El electorado se enfrentará a una única y extensa boleta que incluye la elección presidencial, dos votaciones para el Senado, una para la Cámara de Diputados y otra para el Parlamento Andino. La politóloga Zaraí Toledo, docente de la Universidad Católica del Perú, señaló a CNN que estas elecciones son extremadamente complejas y las más difíciles que se han tenido. La investigadora considera que el sistema electoral ha sido diseñado para ser complicado, generando dificultades en la comprensión por parte del electorado y facilitando la permanencia de quienes actualmente ocupan cargos en el Legislativo. A pesar del rechazo mayoritario de la población en un referéndum de 2018 al retorno a la bicameralidad, el Congreso, con niveles récord de impopularidad, aprobó la reforma en 2024. Toledo destaca que esta situación favorece la confusión y el desinterés político, beneficiando a quienes ya detentan el poder y disponen de recursos para financiar sus campañas. Un presidente débil y un Senado con mayor poder. El posible ganador de las elecciones podría no contar con un respaldo parlamentario sólido para protegerse ante intentos de destitución. En contraste, el Senado, una vez constituido, ostentará mayor poder que el Congreso actual, ya que no podrá ser disuelto por el Ejecutivo. Toledo comenta sobre el deterioro de los sistemas democráticos básicos y la pérdida de la alternancia en el poder. La percepción generalizada es que la mayoría de los peruanos considera que el presidente electo no finalizará su mandato o será manipulado por el Legislativo. Si el destino del ganador estuviese marcado por los antecedentes, no solo hay poca “esperanza de vida” para su mandato, sino que tendría altas posibilidades de terminar procesado o encarcelado, como la mayoría de los presidentes de las últimas cuatro décadas. Mientras el presidente no tiene asegurada su continuidad y el Senado sí, analistas coinciden en que el verdadero poder estará en la cámara alta. El politólogo peruano Mauricio Zavaleta, investigador de la Universidad de Pittsburgh, en declaraciones a CNN, predice que el Senado, al ser indisoluble, tendrá la facultad de confirmar nombramientos en organismos importantes y de modificar proyectos aprobados por la cámara baja sin necesidad de una nueva votación. En consecuencia, el poder se concentrará en las 60 personas que sean elegidas. Lejos de un sistema de contrapesos, Zavaleta anticipa que el Senado buscará ampliar su poder y modificar la legislación. El coautor del libro “¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú?” prevé que el nuevo quinquenio seguirá una línea continuista, con una presidencia debilitada. Esto, según describe, generará un escenario propicio para acuerdos cortoplacistas, centrados en el reparto de ministerios y comisiones en el Congreso. En una campaña carente de ideas, ¿qué está en juego? La gran cantidad de postulantes obligó a dividir el debate televisado en tres jornadas, limitando el espacio para el desarrollo de propuestas. Durante la campaña, las promesas se centraron en la inseguridad, una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Zavaleta señala que el Perú sufre de un problema de imaginación, y que el principal tema de debate ha sido la delincuencia





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