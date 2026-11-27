Pedro Sánchez enfrenta un desgaste interno pese a su prestigio internacional. Con el PP liderado por Feijóo al ataque, las encuestas muestran un escenario de derrota probable para el PSOE en las elecciones anticipadas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de 54 años, inicia esta jornada electoral con una carga política compleja que contrasta marcadamente con su estatura global. A pesar de haber consolidado una reputación de liderazgo moral en Europa como firme defensor de Ucrania y promotor de los derechos palestinos, su mandato interno se ve empañado por una serie de crisis domésticas que han erosionado su apoyo ciudadano.

La decisión de negar a Estados Unidos el uso de bases militares para ataques contra Irán y rechazar aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB generaron tensiones directas con el presidente estadounidense Donald Trump. Esta postura de rebeldía, aunque fortaleció a Sánchez ante la opinión pública europea, no logró mitigar el cansancio acumulado por la población española ante los problemas de asequibilidad de la vivienda, la seguridad y la economía real.

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Ruptura con Trump y prestigio europeo

La tensión entre Madrid y Washington alcanzó su punto máximo el 3 de marzo, fecha en que Trump declaró públicamente que "no querían tener nada que ver con España". Este conflicto surgió tras la negativa del Gobierno de Sánchez a autorizar el uso de instalaciones conjuntas para operaciones directas contra Irán, marcando un desacuerdo significativo entre dos aliados de la OTAN.

Además de la disputa territorial y militar, la presión de la Casa Blanca para que los miembros de la alianza incrementaran su inversión en defensa hasta alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) provocó nuevas críticas internacionales. Lejos de ceder, como hicieron otros líderes europeos que intentaron congraciarse con la segunda presidencia de Donald Trump, Sánchez optó por una línea dura que lo posicionó como un referente estratégico en el continente.

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Cansancio social y fallas del gabinete

Dentro de las fronteras españolas, la percepción de la gestión del socialista ha sido notablemente diferente en ámbitos que afectan directamente a la vida cotidiana. Tras ocho años en el poder, la coalición liderada por el PSOE ha sufrido escándalos de corrupción que involucran a su entorno cercano, lo cual ha dañado significativamente su credibilidad institucional ante el electorado.

La situación se vio agravada por desastres operativos y sociales, incluyendo el incidente migratorio en el enclave de Ceuta, dos catastróficos accidentes ferroviarios y una profunda crisis de asequibilidad de la vivienda. Aunque la economía muestra crecimiento macroeconómico, este flujo no se ha traducido en mejores condiciones de vida para la ciudadanía común, generando un malestar generalizado.

Huelgas masivas y derrota legislativa

Los últimos meses de la legislatura se caracterizaron por una oleada de protestas y huelgas en sectores estratégicos como la educación, la sanidad y el transporte. Los docentes, el personal sanitario y los trabajadores ferroviarios denunciaron un deterioro real en su nivel adquisitivo, lo que intensificó la presión social sobre el ejecutivo socialista.

El punto de quiebre que precipitó la caída del gobierno fue el fracaso en la aprobación de medidas de emergencia para combatir la crisis del alquiler. Esta incapacidad legislativa derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas el mes pasado, forzando a Sánchez a competir por su reelección en un escenario claramente desfavorable según la tendencia electoral reciente.

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Feijóo lidera el cambio necesario

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) y candidato principal a la presidencia, ha centrado su campaña en acusar al socialista de "negligencia persistente" y caos. El político de centroderecha, de 65 años, ha utilizado la publicidad masiva con eslóganes como "el cambio necesario" y "el presidente necesario" para vender una imagen de competencia y rigor frente al espectáculo que, según él, caracteriza al actual gobierno.

Feijóo ha detallado críticamente los errores del PSOE, destacando especialmente los dos accidentes de trenes de alta velocidad ocurridos durante el año, los cuales causaron la muerte de 115 personas y dejaron más de 300 heridos. En una entrevista con el diario La Razón el 4 de noviembre, el líder popular afirmó rotundamente que no se presenta para entretener a España, sino para servir al país con seriedad.

Proyección histórica de una coalición de derecha

Mientras los votantes se preparan para emitir su voto el domingo, la mayoría de las encuestas sitúan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por detrás del Partido Popular. A pesar del carisma de Sánchez, quien ha logrado reducir ligeramente la brecha en las últimas semanas, los datos sugieren una derrota electoral imparable.

Incluso en el hipotético caso de que el PSOE terminara primero, es extremadamente improbable que consiga la mayoría absoluta necesaria para gobernar solo. Las proyecciones apuntan hacia una coalición de gobierno ampliamente anticipada entre el PP y el partido de extrema derecha Vox, un escenario histórico que marcaría la primera participación de la extrema derecha en un ejecutivo desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.