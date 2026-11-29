Cadenas internacionales como CNN siguen las elecciones de España del 29 de noviembre por el posible avance de la extrema derecha y el cambio de Gobierno.

Las elecciones generales de España, previstas para el domingo 29 de noviembre, han despertado una gran expectación en las principales cadenas de televisión del mundo. La cadena estadounidense CNN advierte de que la extrema derecha podría formar parte del próximo Gobierno español, mientras la cadena israelí KAN se pregunta si estos comicios supondrán el fin del Gobierno de Pedro Sánchez, al que describe como antiisraelí.

Según la información recogida, casi todas las encuestas vaticinan un cambio de Gobierno, aunque también existe la posibilidad de un giro inesperado a favor del bloque de izquierdas. Esa incertidumbre explica que televisiones de distintos países tengan el foco puesto en España durante toda la jornada electoral.

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Por qué la extrema derecha centra la atención internacional

La posible entrada de Vox en el Gobierno es el elemento que más atención despierta en las grandes cadenas internacionales. Un periodista de una cadena británica señala que estas son unas elecciones cruciales, no solo para España, sino también más allá de sus fronteras.

El mismo periodista recuerda que, si Vox entrara en el Ejecutivo, sería la primera vez que la extrema derecha gobierna desde que España recuperó la democracia tras la caída de la dictadura de Franco. Esta referencia histórica es uno de los titulares que se han trasladado a la audiencia británica.

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El análisis también se apoya en el peso económico del país. Según el mismo periodista, España es la cuarta economía de Europa y un importante puente con América Latina, por lo que lo que ocurra en el país importa en el resto del mundo.

Las lecturas de Estados Unidos y Oriente Medio

En Estados Unidos, la oposición de Pedro Sánchez a Donald Trump ha generado amplios debates, y las elecciones de este domingo tienen una gran visibilidad en los informativos. Algunas cadenas sostienen que el resultado de las urnas podría acercar a Madrid al Washington de Trump.

Sin embargo, la información disponible indica que no se espera que el Partido Popular y Vox continúen con la crítica postura de Sánchez respecto al presidente estadounidense. Según esas lecturas, ocurriría todo lo contrario.

En Oriente Medio, una referencia informativa de la región ha emitido varios reportajes especiales sobre la situación política y social que se vive en España. Los encontronazos entre Pedro Sánchez y Benjamín Netanyahu por la masacre en Gaza han sido constantes durante los tres últimos años, un factor que los medios de la región siguen de cerca.

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Seguimiento en Europa, Israel y América Latina

Las televisiones de Alemania también han contactado con sus corresponsales en Madrid durante toda la jornada del domingo 29 de noviembre. Esta cobertura en directo refleja el interés de los medios europeos por el desenlace de los comicios.

La televisión pública israelí también ha seguido la cita electoral, en un contexto marcado por la relación tensa entre Pedro Sánchez y el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Según los datos disponibles, la discusión sobre la política exterior española forma parte del debate en el país.

Por último, las elecciones españolas se siguen con mucha atención en América Latina, donde siempre se pone interés en lo que ocurre en España. La combinación de su peso económico y sus vínculos históricos explica que la cita electoral tenga repercusión más allá de Europa.