Elecciones en Andalucía 2026: Requisitos y limitaciones para ejercer el derecho al voto

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 contarán con millones de electores, pero no todos podrán votar. La legislación establece requisitos como la mayoría de edad, la inscripción en el censo electoral y la ausencia de condenas judiciales que privan del derecho al sufragio. También se detallan los casos de personas con limitaciones judiciales o en centros psiquiátricos, así como las opciones para los residentes en el extranjero.

Las elecciones al Parlamento de Andalucía previstas para el próximo 17 de mayo de 2026 se presentan como un evento democrático de gran relevancia, en el que millones de ciudadanos andaluces estarán llamados a ejercer su derecho al voto .

Sin embargo, no todas las personas podrán participar en estos comicios, ya que la legislación electoral establece una serie de requisitos y limitaciones que deben cumplirse para poder votar. En primer lugar, el sufragio está reservado exclusivamente a los ciudadanos españoles mayores de edad, es decir, aquellos que hayan cumplido 18 años antes o el día de las elecciones.

Este requisito es fundamental, ya que la mayoría de edad es un criterio básico para el ejercicio de los derechos cívicos en España. Además, es imprescindible estar inscritos en el censo electoral vigente, un registro que recoge los datos de todos los ciudadanos con derecho a voto. Quienes no figuren en este censo, ya sea por no estar correctamente censados o por no haber actualizado sus datos a tiempo, quedarán automáticamente excluidos del proceso electoral.

La normativa electoral también contempla otros supuestos en los que se pierde el derecho de sufragio. Entre ellos se encuentran las personas condenadas por sentencia firme a la privación del derecho de voto, una medida que puede imponerse en determinados procedimientos judiciales.

Asimismo, no podrán votar aquellas personas cuya capacidad haya sido limitada por una resolución judicial firme que establezca expresamente la imposibilidad de ejercer el derecho de sufragio. En esta misma línea, las personas internadas en centros psiquiátricos con autorización judicial tampoco podrán votar si así lo determina de forma expresa el juez o tribunal correspondiente.

Por otro lado, residir en el extranjero no implica automáticamente la pérdida del derecho a voto. Los ciudadanos españoles inscritos en el censo de residentes ausentes pueden participar en las elecciones siguiendo los procedimientos establecidos, al igual que quienes se encuentren temporalmente fuera de España. Para ello, deben cumplir con los requisitos específicos para el voto en el extranjero, que incluyen la solicitud previa de la documentación necesaria y el envío del voto por correo.

En definitiva, en las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 no podrán votar los menores de edad, las personas que no estén inscritas en el censo electoral y quienes se encuentren en alguno de los supuestos legales de privación o limitación del derecho de sufragio establecidos por la legislación vigente. Este proceso electoral se enmarca en un contexto político y social complejo, en el que la participación ciudadana será clave para definir el futuro de la comunidad autónoma.

Por ello, es fundamental que todos los ciudadanos con derecho a voto estén debidamente informados sobre los requisitos y plazos para ejercer su derecho al sufragio, así como sobre los procedimientos específicos para aquellos que se encuentren en situaciones especiales, como los residentes en el extranjero o las personas con movilidad reducida





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Andalucía Derecho Al Voto Censo Electoral Legislación Electoral Residentes En El Extranjero

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elecciones Andalucía 2026: Qué es el voto CERA y cómo afecta a los resultadosAl contabilizarse más tarde que el voto emitido en España, el voto CERA puede modificar el reparto final de escaños en unas elecciones ajustadas

Read more »

El Gobierno prevé cumplir con las reglas fiscales europeas en 2026, pero sube el gastoEl Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el 'Informe de Progreso Anual' que recoge el cumplimiento de los compromisos fiscales y de política económica incluidos...

Read more »

El Gobierno prevé cumplir con las reglas fiscales europeas en 2026, pero sube el gastoEl Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el 'Informe de Progreso Anual' que recoge el cumplimiento de los compromisos fiscales y de política económica incluidos...

Read more »

Israel es responsable de casi dos tercios de las muertes de periodistas en 2026Dieciséis de los 27 periodistas asesinados en todo el mundo en lo que va de año han sido víctimas de ataques israelíes.

Read more »

Los países históricos que se perderán el Mundial 2026La Copa del Mundo de la FIFA tendrá cuatro selecciones debutantes, y a pesar de que se trata del Mundial más grande de la historia, habrá algunos seleccionados históricos ausentes. El caso emblemático: Italia.

Read more »

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026: tradición, emoción y grandes premiosEl Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 se celebra el 3 de mayo, con un premio especial de 15 millones de euros. Descubre cómo participar, los premios y cómo comprobar los resultados.

Read more »