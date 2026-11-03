Elecciones EE.UU. impacto regulación IA y mercados

Los comicios miden el equilibrio de poderes en Washington. Wall Street analiza riesgos regulatorios para la IA y el impacto fiscal en los mercados financieros.

Donald Trump continuará ejerciendo la presidencia de Estados Unidos tras los comicios de este martes, manteniendo intacto su poder de veto y su capacidad de gobernar por decreto ejecutivo. Sin embargo, las elecciones legislativas prometen alterar significativamente el equilibrio de poderes en Washington, con una Cámara de Representantes que se renueva en su totalidad y que se espera ampliamente pase bajo control demócrata. El Senado, cuya renovación afecta a un tercio de sus escaños, muestra sondeos que apuntan a un resultado más ajustado pero que también podría favorecer a la minoría demócrata.

Regulación de IA y centros de datos

Wall Street seguirá muy atento a los resultados electorales, los cuales pueden influir en los rendimientos de los bonos y arrojar pistas cruciales sobre la regulación de la inteligencia artificial y de los centros de datos. Estos últimos están rodeados de una intensa polémica debido a los elevados recursos hídricos y energéticos que requieren, además de la amenaza de un aumento del coste de la electricidad para los consumidores. La tecnología resulta especialmente sensible a un movimiento de ventas ante una clara victoria demócrata, mientras que el sector de salud y de renovables podrían salir beneficiados de una mayor inversión pública.

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Visión estratégica de PIMCO

Libby Cantrill, responsable de Políticas Públicas de PIMCO, señala que los riesgos regulatorios para la IA no vendrán principalmente de Washington, sino que se originarán a nivel estatal. Numerosos candidatos a gobernador están haciendo campaña con posiciones contrarias a los centros de datos y defienden incluso una moratoria total sobre su desarrollo. PIMCO, la mayor gestora de renta fija del mundo, admite ser mucho más selectiva a la hora de evaluar las operaciones de financiación y presta especial atención a los factores políticos que marcarán el rumbo de la regulación futura.

Influencia de los gobernadores estatales

Más allá de las Cámaras federales, se celebran elecciones a gobernador en 36 estados de Estados Unidos, cuyas decisiones sobre infraestructuras tecnológicas pueden resultar cruciales para el desarrollo de esta industria. Los cargos estatales y locales pueden influir directamente en el suministro de electricidad, las líneas de transmisión, las decisiones urbanísticas y los permisos para los centros de datos. Los analistas de DWS advierten que un resultado electoral que apenas mueva el índice bursátil general podría tener, aun así, una importancia considerable para determinadas empresas que esperan la aprobación de sus proyectos específicos.

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Impacto fiscal y deuda pública

La previsión de los analistas es que no cambie la tendencia de aumento del gasto y del déficit, sea cual sea el partido ganador de las legislativas. Esto deja en un territorio muy similar al actual la elevada deuda y el déficit público estadounidense, un elemento clave en la economía actual. Aunque la carga neta de intereses ya representa el 3,3 % del PIB estadounidense, una cifra superior al presupuesto de defensa, un Congreso dividido podría ser una noticia inicial para los inversores al impedir grandes reformas legislativas y nuevos paquetes fiscales.

Proyección hacia 2028 y mercados

Este resultado electoral bien puede ser un aviso de cara a las presidenciales de 2028, aunque tenga efectos inmediatos a nivel local y sectorial. El alivio en la rentabilidad de los bonos por un posible bloqueo político sería pasajero ante la certeza compartida de que el gasto público continuará creciendo sin una senda clara de consolidación fiscal. Con el 75 % del gasto público del país funcionando en piloto automático, el creciente coste de la deuda a medida que suben los tipos por la inflación marca el horizonte inmediato para los mercados financieros globales.