Elecciones del Real Madrid 2026: Florentino Pérez y Enrique Riquelme deciden el futuro del club

Cerca de 70.000 socios del Real Madrid están convocados este domingo a las urnas en Valdebebas para elegir entre la candidatura de Florentino Pérez y la de Enrique Riquelme, en las primeras elecciones del club desde 2006. La jornada electoral transcurre con normalidad, bajo un dispositivo especial y con horarios estimados de voto para los candidatos. Pérez parte como favorito y ha anunciado planes como la contratación de Mourinho y fichajes millonarios. Riquelme apuesta por la transparencia y cuestiona la gestión actual. Sin debate y tras dos semanas de campaña, los socios decidirán el rumbo de la entidad.

Veinte años después, los socios del Real Madrid son llamados a urnas para elegir el proyecto que guiará el presente y futuro del club. Los casi 70.000 socios con derecho a voto, de un total de unos 100.000, deben cumplir requisitos como al menos un año de antigüedad, estar en el censo electoral y ser mayores de 18 años.

La contienda enfrenta a dos candidatos: el actual presidente Florentino Pérez y el retador Enrique Riquelme. La campaña, agita durante dos semanas, ha estado marcada por propuestas como la posible contratación de José Mourinho como entrenador, los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, y la promesa de un gran fichaje de hasta 150 millones de euros por parte de Pérez. Riquelme, por su parte, ha centrado su discurso en la transparencia y la posible privatización del club.

No se ha celebrado ningún debate entre los candidatos. Se prevé que Riquelme acuda a votar sobre las 10:30 de la mañana, mientras que se estima que Pérez lo hará alrededor de las 11:30. Estas elecciones, las primeras desde 2006, ponen fin a veinte años de mandato ininterrumpido de Florentino Pérez, quien parte como favorito según las encuestas. La jornada electoral transcurre en la sede de Valdebebas, con un dispositivo especial para garantizar el desarrollo de la votación.

A pesar de que fútbol y política no suelen coincidir en el ámbito electoral, en esta ocasión el club blanco ha convocado a sus socios para decidir el rumbo de la institución. La inteligencia artificial ha sido utilizada para pronosticar un posible ganador, señalando la apuesta por Pérez como la más probable.

El resultado final se conocerá una vez cerradas las urnas y procedido al recuento, momento en el que se sabrá quién presidirá el Real Madrid en los próximos años





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