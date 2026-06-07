Elecciones del Real Madrid 2023: récord de participación y expectativa por los resultados

Los socios del Real Madrid acuden masivamente a las urnas en Valdebebas para elegir presidente. El cierre está previsto a las 20:00 y el recuento hasta las 22:00. Florentino Pérez y Enrique Riquelme esperan los resultados con programas centrados en fichajes y desarrollo institucional.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid han alcanzado un récord de participación, con 33.116 votantes registrados en el año 2000 y una expectativa mayor en esta jornada.

A las 17:00 horas, 23.593 socios ya habían ejercido su derecho, lo que representa un 31,37% del censo. El cierre de las urnas está programado para las 20:00, seguido de un recuento que se extenderá hasta al menos las 22:00. La participación a las 14:00 de este domingo ya superaba la cifra de las elecciones de 2006: 12.651 socios (16,82% de 75.214) frente a 7.492 (11,29% de 66.377).

Factores como la visita del Papa León XIV, el concierto de Bad Bunny y las altas temperaturas no han disuadido a los socios. El actual presidente, Florentino Pérez, ha emitido su voto entre el apoyo de los socios, mientras que su rival, Enrique Riquelme, espera los resultados en el autocine de Madrid. Pérez ha anunciado fichajes potenciales, como Konaté, Dumfries y Mourinho, y una oferta de 150 millones por una estrella de la Champions League.

El programa de Pérez resalta la ambición del club: construir la única plantilla con siete Champions League, impulsar el fútbol femenino y desarrollar la Ciudad Real Madrid. Por tercer año consecutivo, el club lidera ingresos globales según Deloitte. El escrutinio completo se anunciará alrededor de las 23:00. Los requisitos para votar incluyen ser mayor de edad, tener al menos un año de antigüedad ininterrumpida y figurar en el censo electoral oficial, que incluye aproximadamente 100.000 socios





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