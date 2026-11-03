Elecciones de mitad de mandato en EE. UU.: Demócratas apuntan al control del Congreso

Los sondeos indican que los demócratas podrían recuperar la Cámara y amenazar el Senado en las elecciones del 3 de noviembre, limitando la agenda de la administración Trump.

Las encuestas nacionales y los mercados de predicción muestran una tendencia clara hacia una victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el 3 de noviembre en Estados Unidos. Este día, los ciudadanos acudirán a las urnas para conformar el 120.º Congreso, eligiendo a todos los miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado. La victoria republicana se ha vuelto improbable, lo que entregaría a los demócratas las herramientas legislativas y de supervisión necesarias para investigar a la administración de Trump.

Contexto electoral y composición del Congreso

Estas elecciones de mitad de mandato ocurren aproximadamente a la mitad del mandato presidencial de cuatro años y suelen ser un referéndum sobre el desempeño del partido en el poder. En la actualidad, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, pero enfrentan un escenario adverso. El día de las votaciones incluye también elecciones para gobernadores en 36 estados y tres territorios, así como comicios para fiscales generales y cargos locales. Los gobernadores de 15 estados y dos territorios no pueden optar a la reelección debido a límites en el número de mandatos.

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El control de la Cámara de Representantes está en juego total, mientras que la batalla por el Senado es más compleja. Los republicanos mantienen un control ligeramente mayor con 53 de los 100 escaños, mientras que los demócratas cuentan con 45 y dos independientes que votan junto a ellos. Además, el 3 de noviembre se celebran dos elecciones especiales para cubrir los periodos restantes de los senadores JD Vance y Marco Rubio, quienes renunciaron en enero de 2025 para asumir el cargo de vicepresidente y secretario de Estado, respectivamente. Jon Husted y Ashley Moody han ocupado estos escaños de manera provisional hasta estos comicios.

Motivos del descontento y encuestas

La impopularidad del presidente es un factor determinante. Solo el 36% de los votantes aprueba su labor, lo que representa una diferencia de 28 puntos respecto a la desaprobación. La principal preocupación de los electores es el repunte de la inflación, que encarece la gasolina, los alimentos y la atención sanitaria privada. Este contexto económico se ve agravado por una guerra con Irán iniciada en enero, la cual se extendió más allá de las semanas previstas.

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Los sondeos revelan que el 47% de los votantes pretende apoyar al candidato demócrata, frente al 38% para el republicano. Aunque existe un porcentaje considerable de indecisos, la tendencia general favorece a los demócratas. Históricamente, el partido del presidente pierde escaños en el Congreso durante las midterms, y los datos actuales confirman esta dinámica. El control de 26 de las 50 gobernaciones estatales ha permitido a los republicanos mantenerse desde 2010, pero 18 gobernaciones están en juego y 18 son propiedad de los demócratas.

Riesgos para el Senado y figuras clave

El Senado presenta desafíos únicos debido a la variación geográfica de los mandatos. Iowa, Maine, Ohio, Texas, Michigan y Alaska son estados donde se eligen escaños que podrían cambiar de manos. Destaca especialmente la contienda en Texas, donde el maestro James Talarico aspira a ser el primer demócrata en ganar un escaño senatorial desde 1988. Debe vencer a Ken Paxton, fiscal general del estado y estrecho aliado de Trump.

La disputa en Texas es simbólica y práctica, ya que cada escaño cuenta en una cámara dividida. Los resultados favorables a los demócratas en territorios tradicionalmente republicanos sugieren que la batalla senatorial será reñida. La predictibilidad del control de esta cámara es menor que en la Cámara Baja, pero el impulso demócrata en las encuestas nacionales indica una lucha intensa para mantener o perder la mayoría republicana de 53 votos.

Consecuencias legislativas y impeachment

Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, obtendrán de inmediato la facultad de emitir citaciones, controlar los comités y ejercer la autoridad de supervisión sobre la administración. Esto facilitaría investigaciones profundas sobre acciones ejecutivas y otros asuntos que los demócratas decidan examinar. El bloqueo de la agenda legislativa de Trump sería casi seguro, dificultando la aprobación de sus propuestas prioritarias.

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La posibilidad de un tercer proceso de impeachment se reactiva en este escenario. Donald Trump ha sido sometido a dos procesos anteriores, siendo absuelto en ambas ocasiones por el Senado. Sin embargo, un control demócrata en la Cámara permitiría iniciar un nuevo debate sobre su destitución. El magnate ha pronosticado en repetidas ocasiones que una victoria demócrata generaría estas consecuencias.

Es crucial recordar que, incluso si los republicanos pierden el control de la Cámara o el Senado, Donald Trump seguiría siendo presidente a menos que dimita, sea destituido, condenado o quede inhabilitado por otras razones. La destitución requiere una votación en la Cámara y una convicción por dos tercios en el Senado, donde los republicanos aún tienen ventajas. No obstante, el poder de investigación y obstaculización legislativa que ganarían los demócratas modificaría significativamente el equilibrio de poder durante el resto del mandato presidencial.