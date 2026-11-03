Elecciones de medio término en EE.UU. marcan referendo crítico para el presidente Donald Trump

Cierran urnas en las elecciones de medio término que definen el control del Congreso. La economía y la guerra en Irán impactan la popularidad de Donald Trump.

Los ciudadanos de Estados Unidos cierran las urnas este martes en unas elecciones legislativas de gran trascendencia política que están siendo interpretadas como un referendo directo sobre la gestión del presidente Donald Trump. Tras casi dos años en la Casa Blanca, el rumbo de la segunda mitad de su mandato está en juego, definiendo qué partido mantendrá el control del Congreso y, por ende, la capacidad legislativa de la administración actual.

Aunque el nombre de Donald Trump no aparece en las papeletas electorales, su impacto en la conciencia del votante es innegable. Las principales preocupaciones que guían la decisión del electorado se centran en la situación económica, el alza sostenida de los precios al consumidor y la prolongada guerra en Irán. Estos factores determinarán el destino de los 435 puestos en disputa en la Cámara de Representantes y de un tercio de los 100 escaños del Senado.

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Mecanismo electoral y poder legislativo

La dinámica central de esta jornada electoral radica en la lucha por el control de ambas cámaras del Congreso. Actualmente, los republicanos liderados por Donald Trump mantienen la mayoría en ambas cámaras, lo que les permite avanzar su agenda política sin grandes obstáculos internos. Sin embargo, los demócratas tienen como objetivo principal recuperar el control de al menos una de las dos cámaras, con la intención explícita de desafiar y bloquear las políticas implementadas por el presidente durante sus dos últimos años de gobierno.

Si los demócratas logran ganar el control de la Cámara de Representantes o del Senado, la legislatura se verá significativamente paralizada. En ese escenario, el presidente Donald Trump ya ha indicado su intención de gobernar mediante decretos ejecutivos para avanzar en sus prioridades, anticipando una legislatura conflictiva y llena de enfrentamientos institucionales entre el poder ejecutivo y el legislativo.

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Polarización económica y conflictos internacionales

El clima político está fuertemente determinado por indicadores económicos adversos y tensiones geopolíticas. El precio de un galón de diésel, que se situaba en US$3,75 antes de que comenzara la guerra en febrero, alcanzó un máximo histórico de US$6,52 en septiembre, afectando directamente el bolsillo de millones de familias estadounidenses. Esta volatilidad energética ha contribuido a un aumento de la inflación, la cual subió del 3% cuando Donald Trump asumió el cargo al 3,7% actual, cifra que los economistas señalan como artificialmente alta debido a su amplio régimen de aranceles globales.

La percepción pública refleja este descontento con un nivel de popularidad para Donald Trump que se mantiene por debajo del 38%. Adicionalmente, el 75% de la población estadounidense manifiesta una opinión negativa sobre el estado actual de la economía. Este panorama contrasta marcadamente con los índices de aprobación sólidos que el presidente disfrutaba tras su contundente victoria electoral de 2024, evidenciando cómo la prolongación del conflicto en Irán ha erosionado significativamente su base de apoyo.

Reconfiguración geográfica del voto demócrata

Los analistas políticos destacan una reconfiguración geográfica del voto que favorece a los demócratas en áreas tradicionalmente republicanas. Stephen Hawkins, director de investigación en la encuestadora More in Common, señaló que en localidades donde Donald Trump ganó por 10, 12 o 15 puntos en las elecciones presidenciales hace apenas dos años, ahora los demócratas tienen una posibilidad muy real de conquistar un escaño en el Senado. Esto sugiere una fractura en la base electoral republicana que no necesariamente se traduce en un respaldo total al partido opositor.

Muchos votantes republicanos expresan enojo con el presidente, pero ese descontento no es suficiente para motivarles votar por un candidato demócrata. Los expertos advierten que sería un error estratégico asumir que los bajos índices de aprobación de Donald Trump se traducen automáticamente en un aumento de la popularidad del otro partido, ya que el abstencionismo o el voto de protesta podrían ser factores determinantes en el conteo final.

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Escaños decisivos y consecuencias históricas

El resultado final dependerá de batallas específicas en distritos clave que tienen un impacto nacional desproporcionado. Un caso notable es el estado de Kansas, donde una victoria demócrata tendría un significado histórico al poner fin a 94 años de dominio conservador. La última vez que este estado del Medio Oeste eligió a un senador demócrata fue en 1932, lo que convierte esta disputa en un símbolo del cambio generacional en la política estadounidense.

Estos resultados definirán el equilibrio de poder en la Casa Blanca y el Capitolio durante los dos últimos años de mandato de Donald Trump. La capacidad del presidente para aprobar leyes nuevas o modificar las existentes quedará sujeta a la composición del Congreso, haciendo de esta jornada electoral un punto de inflexión crucial para el futuro institucional de Estados Unidos y la viabilidad del programa político de la actual administración.