Líderes de PP, PSOE y Vox en Castilla y León llaman a votar con claridades distintas. Mañueco apuesta por la libertad, Martínez por la contundencia y Pollán por el cambio.

El escenario político en Castilla y León ha marcado su tono de apertura durante la jornada de elecciones generales con declaraciones contundentes por parte de los principales líderes autonómicos. El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato por el Partido Popular (PP), Alfonso Fernández Mañueco, ha instado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto en un clima de absoluta libertad, definiendo la jornada como un hito fundamental para la democracia regional y nacional.

Mañueco apuesta por la libertad y la normalidad

Alfonso Fernández Mañueco ha depositado su papeleta en Salamanca, donde se ha dirigido a los salmantinos y al conjunto de la comunidad para destacar la importancia de esta cita electoral histórica. El titular del ejecutivo autonómico ha explicado que ha votado pensando en el futuro de España y de los españoles, asegurando que la nueva legislatura representa una oportunidad positiva para mejorar la situación actual. Además, ha calificado la jornada como una fiesta de la democracia y ha confiado en que tanto el proceso de votación como el recuento de la noche transcurran con total normalidad.

Also read José F. Peláez: «No hay nada más provinciano que alguien que desprecie la provincia»

El PSOE exige una participación masiva y contundente

Por su parte, Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, ha destacado desde el colegio electoral CEIP Fuente del Rey en Soria la necesidad de una movilización ciudadana masiva. El dirigente socialista ha afirmado que la participación debe ser lo suficientemente contundente para garantizar estabilidad, progreso y desarrollo en la nueva etapa política, asegurando que nadie pueda cuestionar los resultados. Martínez ha reconocido sentir los nervios propios tras una campaña intensa y ha reiterado su confianza absoluta en el Estado de Derecho y en las instituciones para gestionar cualquier incidencia durante el escrutinio.

Advertisement

Vox presenta la jornada como un punto de inflexión

La visión desde Vox ha sido igualmente clara, con Carlos Pollán, presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, enfatizando el carácter histórico de la convocatoria. Pollán ha presentado esta elección como una de las últimas oportunidades para que los españoles, y en particular los leoneses, recuperen el control de su destino político. El líder de Vox ha definido la jornada como un momento clave para que la nación vuelva a tomar las riendas de su historia y se consolide como una gran país unido en el futuro inmediato.

Otros líderes y el contexto institucional

La jornada electoral ha contado con la presencia de otras figuras clave, como Ana Redondo, ministra de Igualdad y cabeza de lista socialista por Valladolid, quien ha pedido respaldar el avance de derechos. También ha destacado la participación de Ester Muñoz, portavoz de campaña del PP y candidata por León, quien ha asegurado que su partido llega a la cita con el trabajo ya realizado. Estos gestos refuerzan la narrativa de cada formacion, marcando un contraste entre la estabilidad del PP, la movilización del PSOE y la propuesta de cambio de Vox en esta región castellanoleonesa.