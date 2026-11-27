El PSOE confía en remontar gracias a sus sondeos internos mientras el PP asegura que Alberto Núñez Feijóo llegará a la Moncloa el 29 de noviembre.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) presentan perspectivas electorales diametralmente opuestas a las encuestas generales apenas un día antes de los comicios del 29 de noviembre. Mientras el PSOE proyecta una remontada histórica que lo colocaría como primera fuerza, el PP se muestra convencido de que Alberto Núñez Feijóo asumirá la Presidencia del Gobierno sin necesidad de pactos complejos.

PSOE proyecta remontada sobre encuestas públicas

Los dirigentes socialistas manejan sondeos internos que les otorgan la primacía con tres puntos de distancia sobre el rival conservador. Esta confianza se basa en una percepción de que el estado de ánimo del electorado progresista ha cambiado inversamente a la media de las predicciones públicas. La campaña ha culminado con una dinámica de recuperación, especialmente impulsada por el debate a cuatro cabezas de partido que tuvo lugar el jueves anterior a las elecciones.

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La coalición entre el PSOE y el Frente Amplio, liderado por Ada Colau, busca capitalizar este impulso para reeditar un ejecutivo de coalición. Ambos líderes se han presentado en tándem para atacar frontalmente lo que califican como bulos y recortes promovidos por el PP y Vox. Esta estrategia unida busca consolidar la base electoral necesaria para superar la distancia que las encuestas externas mantenían hace apenas un mes.

PP asegura victoria definitiva de Feijóo en la Moncloa

Dentro del Partido Popular, el ambiente es de máxima confianza, con el equipo de campaña temiendo únicamente el efecto desmovilizador de la euforia. Alberto Núñez Feijóo ha declarado explícitamente que esta vez no quedará a las puertas del poder, aludiendo a los resultados de 2023. Durante un mitin en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso, aseguró que no volverá a quedarse fuera de la Moncloa, destacando su mayoría absoluta en el Senado.

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Las fuentes del PP consultadas indican que sus propias encuestas dan por ganador a Feijóo el 29 de noviembre. El partido calcula que alcanzará una mayoría holgada que le permitirá gobernar, aunque con la presencia de Vox, una formación que no ha tocado el poder ejecutivo desde el final de la dictadura. Esta seguridad ha llevado a Feijóo a prometer resultados ante millones de espectadores, ignorando cualquier posibilidad de empate.

Estrategias diferenciadas y aislamiento mutuo entre derechas

La campaña del PP ha estado marcada por la evasión de los debates televisivos tradicionales. Feijóo declinó invitaciones a RTVE y a formatos generales, optando por aparecer en medios deportivos como Marca, As, El Chiringuito y Tiempo de Juego, además de en podcasts como Línea de Cal y Plex. Esta estrategia buscaba llegar a un público más joven a través de TikTok, donde el candidato se presenta como un gestor experimentado.

Mientras tanto, el PP y Vox se han mantenido en un silencio estratégico, evitando confrontaciones públicas directas durante toda la contienda. Ambos partidos ignoraron gestos entre sí para evitar que el electorado los percibiera como un paquete indivisible. Sin embargo, esta distancia no ha evitado controversias, como la falta de condena explícita de la violencia machista por parte de Feijóo hacia Abascal durante el debate, lo que generó críticas desde sectores de izquierdas.

Impacto en el electorado y cierre de la contienda

El cierre de la campaña en Sevilla, primera y única visita de Feijóo al feudo del presidente andaluz Juan Manuel Moreno, reflejó el intento de captar al votante de izquierdas. El líder popular apeló directamente a estos ciudadanos, asegurando que no les engañaba y reconociendo sus sentimientos políticos previos. Este mensaje contrasta con la promesa de recortes drásticos de gasto público presentada por José María Figaredo, responsable económico de Vox.

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Los ciudadanos deberán decidir el 29 de noviembre entre una supuesta remontada del bloque progresista o la victoria asegurada de las derechas según sus propios pronósticos. Las decisiones presupuestarias, como la matización de la deflactación del IRPF por parte del PP, podrían definir el margen de maniobra del próximo ejecutivo. El resultado final dependerá de la participación y de la capacidad de cada partido para consolidar a sus bases electorales.