La Junta Electoral Central detalla el procedimiento para los 163.355 votos de la ley de nietos con suspensión cautelar. No se sumarán al escrutinio general.

La Junta Electoral Central ha publicado el protocolo oficial para gestionar los sufragios de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española bajo la disposición transitoria de la Ley de Memoria Democrática. Este grupo, conocido popularmente como la ley de nietos, tiene suspendido cautelarmente su derecho a voto en las elecciones generales del 29 de noviembre. La resolución del Tribunal Supremo, impulsada por Vox e Iustitia Europa, ordena que estos votos no se incluyan en el recuento final.

Procedimiento de los sobres electorales en las mesas

Los sobres electorales de estos ciudadanos, tanto si se entregan físicamente como si se envían desde fuera o dentro de España, llegarán a las mesas. Sin embargo, no se meterán en las urnas ni se contarán, quedando apartados. Los miembros de la mesa deben colocar estos sobres en el llamado sobre bolsa uno junto con la documentación electoral especial.

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Para garantizar la trazabilidad, cada sobre debe ser firmado al menos por dos miembros de la mesa en el anverso y en el reverso. Si un elector presenta una certificación consular anterior al día de la votación que acredita su vinculación con el exilio, su voto se recoge pero se indica que está pendiente de comprobación oficial.

Posiciones y controversia legal del Supremo

La controversia legal reside en la interpretación de la condición de exiliado. La norma contempla la nacionalización de descendientes de españoles que dejaron el país por razones políticas o ideológicas. La instrucción judicial amplía esto a todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esta ampliación fue la base de la suspensión cautelar.

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Mientras 163.355 personas tienen el voto suspendido hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto, otras 901 personas se beneficiarán de la medida y votarán con normalidad. Estas últimas han acreditado fehacientemente que descienden de exiliados específicos, quedando fuera de la suspensión.

Impacto en el escrutinio de residentes en el exterior

El Tribunal Supremo especificó que la suspensión afecta tanto a nacionalizados residentes en España como a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Los españoles en el exterior ya votaron esta semana, pero los sobres de los afectados no se sumarán al total general. Las juntas electorales provinciales realizarán el escrutinio de estos votos el 4 de diciembre.

La Junta Electoral Central exigirá un desglose por país y consulado de estos votos. Se enviará esta información en formato electrónico al organismo arbitral antes del escrutinio general. Una vez finalizado el proceso, la Junta hará públicos los datos detallados de los sufragios de los residentes afectados por la decisión judicial.

Datos de participación y transparencia electoral

El Gobierno facilitará datos de participación en las elecciones hasta las 14.00 y hasta las 18.00 horas. La mesa consignará en las incidencias del acta de sesión cuántos han entregado su voto presencialmente y por correo. Se debe diferenciar claramente entre los votos del Congreso y los del Senado.

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Este protocolo asegura que la integridad del proceso electoral se mantenga mientras dura el litigio judicial. La separación física de estos sobres garantiza que ningún sufragio de los afectados influya en el resultado final de las elecciones del 29 de noviembre.