España vota el 29N con las encuestas a favor del PP y Vox. El PSOE busca una remontada histórica apoyado por el Frente Amplio para mantener el poder.

El próximo 29 de noviembre, los ciudadanos españoles acudirán a las urnas para definir el rumbo político de los próximos cuatro años. Este acto electoral marca un punto de inflexión crucial entre la consolidación de una coalición de derechas liderada por el Partido Popular y Vox, o la reedición de una alianza progresista encabezada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Encuestas favorables para la derecha y la incertidumbre sobre la alianza

Las principales encuestas publicadas apuntan a una victoria clara para el bloque compuesto por el Partido Popular (PP) y Vox. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una estrategia cautelosa a pesar de la confianza interna en una mayoría arrolladora. Feijóo se comprometió públicamente a dimitir si no logra formar gobierno, lo que subraya la alta apuesta del partido.

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No obstante, persiste la incógnita sobre la naturaleza exacta de la alianza que Feijóo firmaría con Santiago Abascal, líder de Vox. Aunque el candidato popular ha admitido en el pasado la posibilidad de un gobierno de coalición, la dinámica ha cambiado durante la campaña. Vox ha perdido presencia en los sondeos y su líder ha estado menos visible en medios clave, lo que ha generado cierta inquietud en las filas conservadoras.

El lema de la campaña del PP, "Por fin", reflejaba la intención de poner fin a la actual legislatura. Sin embargo, el tono de euforia inicial dio paso a un mayor realismo ante el desgaste de la marca Vox y la resistencia inesperada del campo progresista. La derecha busca controlar dos tercios del Senado para asegurar la composición del Tribunal Constitucional.

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La remontada del PSOE y el impulso del Frente Amplio

Por el lado de la izquierda, el PSOE y el Frente Amplio se aferran a la idea de una "remontada" electoral. Pedro Sánchez ha liderado este esfuerzo junto con figuras como Ada Colau, quien ha logrado gran protagonismo en los debates. La estrategia se basa en mantener la lealtad de las fuerzas periféricas y aprovechar el cansancio del electorado por la gestión actual.

El punto álgido de la campaña para la izquierda llegó tras un debate televisivo donde la interacción entre Sánchez y Colau marcó el ritmo. El error de Feijóo al dirigirse a la candidata del Frente Amplio con un "y usted, calladita" fue ampliamente criticado y se interpreta como un factor que ha revitalizado la esperanza en el campo progresista.

El Frente Amplio, una coalición que incluye a Podemos y otras formaciones de izquierda, busca sumar escaños que complementen al PSOE. La sorpresa del acuerdo atípico entre ERC y Podemos, aprovechando el impulso de Gabriel Rufián e Irene Montero, ha añadido una capa de complejidad a este bloque. Sin embargo, la alianza que existió en 2023 con el apoyo de Junts no es anticipada por la mayoría de las encuestas externas.

Balanza de poder y el desafío de las fuerzas periféricas

La configuración parlamentaria dependerá en gran medida de las fuerzas independentistas y autonomistas. Para que Sánchez logre una cuarta investidura, necesita no solo el apoyo del PSOE y el Frente Amplio, sino también el respaldo de entidades como el PNV, EH Bildu, Adelante Andalucía, Compromís, el BNG o Coalición Canaria.

El PSOE se enfrenta a una balanza desfavorable en la opinión pública. Los últimos tres años han estado marcados por la minoría parlamentaria y la dependencia de la agenda de Carles Puigdemont. La corrupción, con investigaciones contra colaboradores cercanos de Sánchez, y fallos de gestión como la crisis de Ceuta y los accidentes ferroviarios, han pesado en la percepción ciudadana.

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A pesar de estos lastres, el PSOE ha mostrado una capacidad de reacción notable. El apagón histórico y la crisis de gestión han sido puntos de ataque para la oposición, pero también han servido para movilizar a la base socialista. La incertidumbre reinante en las últimas semanas de campaña es el mayor activo de Pedro Sánchez.

Consecuencias y el futuro inmediato del gobierno

Si el Partido Popular y Vox alcanzan la mayoría, el desafío será formar un gobierno estable. La duda sobre la profundidad de la alianza con Vox y la posible pérdida de fuelle de este último partido complicaría la negociación. Feijóo deberá gestionar una victoria que podría ser técnica pero políticamente fragil sin el apoyo total de sus socios.

Por el contrario, si se confirma la remontada del PSOE, se reabriría el camino para una coalición ampliada. La ley de amnistía y las negociaciones con Junts seguirán siendo temas centrales. La ausencia de encuestas oficiales en la última semana ha permitido que las filtraciones internas generen una grieta de incertidumbre que juega a favor de la izquierda.

El resultado del 29 de noviembre definirá si España avanza hacia una derecha más unificada o mantiene la compleja arquitectura de coaliciones de la izquierda. Todos los indicadores, desde la movilización hasta la fatiga del electorado, estarán bajo la lupa. La próxima legislatura, sea cual sea su composición, arrancará con un panorama político fragmentado y una alta expectativa social por parte de la ciudadanía.