Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno ejercieron su derecho al voto el 29N en Madrid y Barcelona. Feijóo, Sánchez, Abascal y Colau pidieron una participación masiva en esta jornada histórica.

La jornada electoral del domingo 29N ha comenzado con la tradicional imagen de los líderes políticos ejerciendo su derecho al voto en colegios distribuidos por Madrid y Barcelona. Cuatro de los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau, han acudido a las urnas para definir el futuro político del país en una cita considerada clave e histórica.

Feijóo ejerció su voto en el colegio Ramiro de Maeztu

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, ha acudido al colegio Ramiro de Maeztu, ubicado en el distrito de Chamartín, alrededor de las 10:30 de la mañana. Ha estado acompañado por su esposa, Eva Cárdenas, durante el ejercicio de su derecho. Feijóo ha bromeado sobre el hecho de que esta sea su sexta vez votando en unas elecciones generales y autonómicas, incluyendo las de 2023, y ha destacado la importancia de esta jornada para el destino del país.

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El líder popular ha afirmado que en esta jornada los españoles "toman el timón y deciden el futuro, destino y orientación" de España. Ha expresado su creencia de que podría haber un "antes y un después" tras estos comicios y ha hecho un llamamiento a votar sin miedo en una nación que, según sus palabras, "ya se ha levantado varias veces". Ha definido su postura como la de un demócrata que confía en el sistema de su país.

Sánchez fue el más madrugador en Moncloa-Aravaca

Pedro Sánchez, del PSOE, ha sido el candidato más madrugador de la mañana, acudiendo a su colegio alrededor de las 9:15. Ha votado en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, situado en el distrito de Moncloa-Aravaca en Madrid. A diferencia de lo habitual, su esposa Begoña Gómez no le ha acompañado, habiendo ejercido su voto por correo. Sánchez ha manifestado tener "buenas sensaciones" tras observar la movilización durante la campaña.

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El líder socialista ha hecho un llamamiento a una participación "histórica" y ha argumentado que cuanto mayor sea la participación, "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento". Ha defendido el voto por correo y el exterior ante las críticas de PP y Vox. Sánchez ha añadido que el mayor de los poderes es el voto y ha indicado que pasará el día con su familia, donde comerá paella.

Abascal pidió una participación masiva en el Pinar del Rey

Santiago Abascal, líder de Vox, ha ejercido su derecho al voto sobre las 11:30 en el Colegio Pinar del Rey de Madrid. El candidato ha instado a la ciudadanía a una participación "masiva" este 29N para "no haya que arrepentirse mañana". Ha animado a los votantes a acudir con "todo el valor y toda la esperanza que España merece" y ha pedido que el voto sea ejercido en libertad.

Abascal ha expresado su confianza en que la cita con las urnas se celebre de manera "libre y pacífica" y sin incidentes. Aunque ha señalado que existen motivos para la inquietud, ha afirmado que una participación masiva supera cualquier tipo de trampa o intimidación. Ha dirigido su mensaje también a aquellos que no confían en el sistema o en los partidos, instándoles a acudir a los colegios para asegurarse de que nadie vote por ellos.

Colau y el ERC defendieron la democracia en Barcelona

Ada Colau, candidata por Frente Amplio, ha votado en el Institut La Sedeta de la Indústria en Barcelona. La candidata ha hecho un llamamiento a votar "en masa" argumentando que hay mucho en juego y que no se trata de unas elecciones cualquiera. Ha instado a los ciudadanos a salir a votar para defender la democracia, los servicios públicos, la vivienda, las pensiones y los salarios dignos.

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Colau ha lamentado los discursos que incitan al odio al diferente y ha pedido a "la Cataluña antifascista" que frene el avance de la extrema derecha. Por su parte, el candidato del ERC al Congreso por Barcelona, en representación de la fuerza política catalana, ha votado en la Escuela Mercè Rodoreda de Badalona. Este ha pedido al electorado votar "a conciencia y con memoria" y ha condenado cualquier atisbo de poner en duda la democracia, señalando que los votantes decidirán entre un escenario de confrontación o de presión y construcción.