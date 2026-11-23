Arranca la última semana de campaña electoral en España con un debate clave en RTVE y sondeos que sitúan al PP por delante del PSOE antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre entra en su fase decisiva este lunes 23 de noviembre, con los partidos políticos enfocando sus últimos esfuerzos en la movilización del electorado y la definición de posiciones finales.

En este contexto de intensa actividad política, el primer ministro Pedro Sánchez visita la ciudad de Córdoba el 23 de noviembre para reafirmar su estrategia en Andalucía. A las 19:00 horas, el líder socialista protagoniza un acto multitudinario acompañado de figuras clave de su partido, buscando consolidar el apoyo progresista en esta región tradicionalmente relevante para sus resultados electorales.

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Agenda televisiva y participantes del debate

La jornada política del 23 de noviembre incluye un momento central de confrontación directa en el medio de comunicación público RTVE a las 20:00 horas. Este debate a ocho está diseñado para enfrentar a los portavoces parlamentarios de las principales formaciones políticas antes de la jornada de votación.

Los participantes confirmados para esta emisión incluyen a Patxi López por el Partido Socialista Obrero Español, Ester Muñoz por el Partido Popular, Pepa Millán por Vox y Emilio Delgado por el Frente Amplio. Además, el escenario televisivo contará con la presencia de los representantes de los partidos nacionalistas e independentistas, lo que añade complejidad al intercambio de ideas y propuestas.

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Posicionamiento estadístico y ventaja electoral

El contexto en el que se desarrolla esta última semana de campaña está definido por los últimos datos sondeados, los cuales indican una tendencia favorable para la oposición conservadora. El Partido Popular muestra una ligera ventaja numérica sobre el gobierno de coalición en las proyecciones más recientes publicadas en medios de comunicación.

Según los datos recogidos por el diario que reportó la noticia, el PP aventaja al PSOE en 3 puntos porcentuales y 20 escaños. Esta diferencia numérica coloca a la oposición en una posición de fuerza relativa a solo una semana de las elecciones del 29 de noviembre, lo que intensifica la competitividad en cada región española.

Impacto en el mercado inmobiliario español

Un tema transversal que permea la campaña electoral es la crisis de vivienda, un asunto que ha movilizado a diversos sectores sociales y políticos durante todo el proceso electoral. Los partidos políticos han presentado propuestas concretas que van desde la regulación del alquiler hasta medidas más drásticas como expropiaciones o la gestión de pisos turísticos.

La discusión sobre cómo resolver la falta de acceso a la vivienda ha sido un elemento clave en el debate público. Los candidatos utilizan estas propuestas para conectar con los ciudadanos afectados por la inflación inmobiliaria, presentando soluciones que van desde el millón de nuevas casas hasta regulaciones más estrictas para el sector turístico.