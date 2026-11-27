Análisis de la jornada electoral del 29 de noviembre, con el cierre de campaña, el descenso del voto por correo y las declaraciones clave de Colau y Feijóo tras el debate final.

Con la jornada electoral del 29 de noviembre en sus horas decisivas, la ciudadanía española se prepara para emitir su sufragio en unas elecciones generales que se caracterizan por una participación cautivada por la intensidad de los últimos debates y las estrategias digitales. Los cierres de campaña han marcado la agenda política en ciudades clave como Madrid, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, mientras que los datos preliminares muestran una notable reducción en el uso del voto por correo.

El descenso del voto por correo y las denuncias electorales

Correos ha registrado un total de 1.012.033 votos por correo para esta cita electoral, lo que representa una caída del 59% en comparación con las elecciones de 2023. Aunque la cifra es inferior a la registrada en el proceso anterior, supera en casi un 9% el volumen de sufragios emitidos a distancia en 2019. Esta dinámica ha llevado al Partido Popular a presentar una denuncia formal ante la Junta Electoral, alegando irregularidades en la gestión del voto por correo y en el reparto de la propaganda electoral.

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Paralelamente, la inteligencia artificial se ha consolidado como un factor emergente en la conducta electoral. Muchos jóvenes están consultando sus decisiones de voto con plataformas como ChatGPT, un fenómeno que ha sido analizado por expertos como Jon Hernández, quien advierte sobre la falta de neutralidad de estas herramientas. Hernández explica que, a medida que el usuario interactúa con la IA, esta adapta sus respuestas a las preferencias individuales, lo que plantea preguntas sobre la manipulación algorítmica en el proceso democrático.

Las declaraciones de Feijóo y Colau tras el debate

El debate televisado del pasado jueves, celebrado apenas tres días antes de las elecciones, ha dejado claras las líneas divisorias entre los bloques políticos. Ada Colau, candidata por Frente Amplio, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, protagonizaron intensos intercambios que Julia Otero interpretó como la visualización definitiva de las dos posibilidades de gobierno en España. Otero señaló que se distinguieron claramente el bloque de la derecha y la otra derecha, frente al bloque de la izquierda.

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La periodista destacó que Ada Colau se encargó de dejar explícitas las diferencias y matices internos de su coalición, pero también resaltó la complementariedad y la viabilidad de formar gobierno. Por su parte, Pedro Sánchez no aclaró si abandonaría la política en caso de no gobernar, aunque aseguró tener muchas papeletas para ser el primero. Sánchez calificó de claramente machista y desafortunado el uso de la expresión "calladita" por parte de Feijóo hacia Colau durante el debate, un comentario que la propia Julia Otero analizó indicando que el diminutivo sugiere una dinámica de género donde los hombres están "callados" y las mujeres "calladitas".

Cierres de campaña en Madrid, Sevilla y Canarias

La tarde del viernes ha estado marcada por los mítines de cierre en las principales ciudades. En Sevilla, a las 19:00 horas, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno cerraron su campaña en el Pabellón de la Navegación. En Madrid, Irene Montero y Pablo Iglesias participaron en el acto del Auditorio El Hoyo de Moratalaz, mientras que Ada Colau, Yolanda Díaz y varios ministros celebraron su último acto electoral a las 19:00 horas en La Nave de Villaverde. Estos eventos han servido para reafirmar los mensajes de campaña antes de la jornada de reflexión.

En las islas, el Partido Popular ha puesto el punto final a la campaña en el Pueblo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Tanto el cabeza de lista al Congreso, Sergio Ramos, como el aspirante al Senado, Carlos Sánchez, han coincidido en calificar esta de una campaña especialmente intensa y dura. Ambos han reclamado el voto concentrado en el PP como la opción de cambio, criticando la gestión del Gobierno socialista y el baile de Sánchez en los mítines, lo cual consideran inapropiado tras el duelo nacional por las víctimas del accidente de tren en Urda, Toledo, donde fallecieron 69 personas.

Posturas sobre el voto inteligente y las alianzas

Mientras las campañas finalizan, el discurso político se centra en la estrategia de voto. Santiago Abascal, líder de Vox, ha apelado al voto inteligente para frenar lo que denomina una coalición de señoros formada por PP y Vox. Por su parte, Greenpeace ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para defender las conquistas sociales en las urnas, instando a votar por lo que más se desea. Esta diversidad de mensajes refleja la complejidad del escenario electoral, donde la abstención y la fragmentación de preferencias son temas centrales en las últimas horas de campaña.