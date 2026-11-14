Elecciones 29N: Campaña en Sevilla con propuestas de vivienda, sanidad y pensiones

Análisis de la campaña electoral en Sevilla. Feijóo, Abascal, Colau y Junqueras presentan sus propuestas clave sobre vivienda, sanidad y pensiones antes del 29N.

La jornada electoral previa al 29 de noviembre ha tenido en Sevilla uno de sus focos principales, donde la contienda se define mediante propuestas concretas sobre vivienda, sanidad y pensiones, en un contexto marcado por los reproches mutuos entre formaciones a quince días de acudir a las urnas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encabezado un gran mitin en esta ciudad andaluza, desplegando un mensaje centrado en la seguridad y la estabilidad económica, mientras otros partidos consolidan sus estrategias regionales.

Feijóo promete un millón de viviendas en Sevilla

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado ante unas 8.000 personas, según cifras del PP, que su partido construirá un millón de viviendas durante la próxima legislatura si logra acceder a La Moncloa. El presidente del Partido Popular ha detallado que su estrategia incluye reducir el tipo del IVA del 10% al 4% para los menores de 40 años que adquieran su primera vivienda, una medida diseñada para aliviar la presión del mercado inmobiliario.

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Además del impulso fiscal, Feijóo ha propuesto aprobar una nueva Ley del Suelo y derogar la legislación de vivienda actual del Gobierno de Pedro Sánchez. El líder popular ha prometido realizar una auditoría exhaustiva de la gestión del Ejecutivo en su primer Consejo de Ministros, presentando la vivienda como un pilar fundamental de su programa electoral frente a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a España.

Colau y Junqueras enfocan sus campañas en servicios sociales y Cataluña

La candidata de sumar, Ada Colau, ha participado al mediodía en un acto en Sevilla junto a figuras como Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago. Colau ha prometido ampliar la cobertura de la sanidad pública para incluir la atención bucodental, los audífonos, la salud visual y el acompañamiento durante la menopausia, así como actuar contra los pisos turísticos ilegales y expropiar viviendas a fondos de inversión.

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Por su parte, Oriol Junqueras, líder de ERC, ha mantenido una jornada intensa iniciada el viernes en Palma de Mallorca junto al representante de ERC, donde ha defendido una respuesta basada en políticas públicas ante la llegada de migrantes al archipiélago. Junqueras ha criticado el respaldo del Gobierno español al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental y ha acusado al PSC, Junts y Comuns de no defender suficientemente los intereses catalanes, pidiendo a los votantes que retiren su apoyo a estas formaciones el 29 de noviembre.

Santiago Abascal y Vox advierten sobre la derrota de Sánchez

Santiago Abascal ha protagonizado una doble jornada con paradas en Almería y Murcia, vinculando el adelanto electoral con las investigaciones judiciales que afectan al PSOE. El líder de Vox ha advertido a sus votantes de que no deben dar por derrotado a Pedro Sánchez y ha defendido la prioridad nacional como eje de su campaña, pidiendo una movilización del electorado femenino el próximo 29 de noviembre.

Aunque Abascal ha reconocido que Vox mantiene acuerdos con el PP en cuatro comunidades autónomas, ha criticado la lentitud con la que los populares aplican los cambios y ha cuestionado la convocatoria electoral vinculándola con las investigaciones sobre las donaciones al PSOE. Esta narrativa busca consolidar a PP y Vox como la única alternativa viable para cambiar el rumbo político del país.

Irene Montero y el debate migratorio en Canarias

En un tono diferente, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha defendido la acogida de migrantes en Canarias durante un mitin en Las Palmas de Gran Canaria. Montero ha rechazado que la llegada de migrantes sea el principal problema del archipiélago, cuestionando los argumentos sobre falta de espacio mientras existen municipios con una elevada proporción de viviendas turísticas, y ha reclamado una respuesta basada en la acogida y la integración.