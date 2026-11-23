Análisis de las elecciones 29N con proyecciones de participación del 75%, ventaja del PSOE sobre el PP según CIS, y declaraciones clave de líderes políticos sobre el futuro del país.

Las elecciones generales del 29 de noviembre en España están marcando un punto de inflexión crucial en el panorama político nacional. Distintos actores y analistas coinciden en que la participación podría alcanzar niveles históricos, lo que reconfigura las estrategias de los principales partidos. La disputa por el voto se intensifica a medida que los sondeos muestran una competencia ajustada pero con tendencias claras hacia el bloque de derecha, mientras que figuras históricas como el ex-presidente Felipe González advierten sobre las consecuencias de la desafección electoral.

Proyecciones de Participación y Ventaja Electoral del PSOE

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), encabezado por Pablo Tezanos, situan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con una ventaja de casi diez puntos sobre el Partido Popular (PP). Aunque la participación en estas elecciones del 29 de noviembre podría llegar al 75 por ciento, un factor que tradicionalmente beneficia a la izquierda, se prevé que esta vez la movilización de perfiles que habitualmente no votan favorezca a la derecha. Esta dinámica explica por qué, pese a la ventaja del PSOE, se anticipa una victoria del bloque derechista en los comicios.

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Declaraciones de Felipe González sobre el Voto en Blanco

El expresidente del Gobierno Felipe González ha manifestado que, si explica en público por qué no puede votar al Gobierno actual, el PSOE perderá millones de votos más. Ante las presiones de figuras como Joan Bono para reconsiderar su intención de votar en blanco y apoyar a Pedro Sánchez, González ha rechazado categóricamente la propuesta. Ha instado a Bono a reflexionar sobre su responsabilidad como ministro de Defensa y ha criticado la actitud del actual ejecutivo, describiendo su propio partido como la organización que está llevando al país a una situación crítica.

La Estrategia de Juan Jesús Vivas en Ceuta y Melilla

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha defendido en un acto en Melilla que defender ambas ciudades constituye defender España. Ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como la única alternativa capaz de garantizar el futuro de las ciudades autónomas, calificando su llegada a La Moncloa como la salvación de Ceuta y Melilla. Vivas ha contrastado la papeleta de Pedro Sánchez, asociada al abandono y la sumisión a Marruecos, con la del líder popular, vinculada a la claridad y la defensa de la soberanía nacional.

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Debate Ideológico sobre el Voto Religioso y Vox

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha argumentado que Vox mantiene una posición profundamente contradictoria con los valores cristianos debido a su insolidaridad. En un vídeo en X, Bustinduy ha cuestionado cómo alguien que se considera católico puede votar a la ultraderecha, destacando el rechazo de Santiago Abascal a los migrantes y las ayudas sociales. Ha afirmado que la defensa de los ricos y la metabolización del racismo que encarna Vox son propias de sociedades anglosajonas protestantes, no de las católicas como la española.

Perfiles de Votantes y Tendencias en los Comicios del 29N

Casi todos los sondeos anticipan una victoria de la derecha en los comicios del 29 de noviembre, pero la profesión de los votantes revela matices importantes. Según los datos del CIS recogidos por El País, más de un tercio de los jubilados y pensionistas piensan votar al PSOE. Este grupo demográfico es el único donde el bloque de la izquierda gana por décimas, lo que subraya la complejidad del electorado y la diversidad de motivaciones que influyen en la decisión final de los ciudadanos antes de la jornada electoral.