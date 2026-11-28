Pedro Sánchez utiliza la bicicleta para evitar reconocimientos antes de las elecciones del 29 de noviembre de 2026, mientras más de 38 millones de ciudadanos acuden a las urnas.

En la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, Pedro Sánchez ha optado por mantener un perfil bajo y combinar actividad física con la necesidad de privacidad. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE salió en bicicleta acompañado por Begoña Gómez, su esposa, en un movimiento que busca evitar el contacto directo con los medios y la población en un momento clave del proceso electoral.

Plan familiar y deportivo del candidato socialista

Sánchez ha explicado que tenía el deseo de volver a montar en bicicleta, una actividad que había estado posponiendo durante las semanas anteriores a causa de los intensos compromisos de la precampaña y la campaña electoral. Al colocarse un casco equipado con una cámara GoPro, el político bromeó sobre la imposibilidad de que la cámara lo reconociera, añadiendo también el uso de gafas de sol para aumentar su discreción. Este plan deportivo forma parte de las estrategias familiares y personales elegidas para las horas previas a la votación del domingo.

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Gran concentración del PSOE para revertir sondeos

El partido socialista organizó una concentración masiva con el objetivo de demostrar fuerza política en los últimos compases de la contienda. El recinto reunió a más de 12.000 personas y, según la información facilitada por la organización, cerca de un millar de asistentes se quedaron fuera debido a la afluencia. Este evento buscaba revertir los pronósticos de las encuestas, que situaban al Partido Popular y a Vox como claros favoritos para la victoria en estas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

Apelaciones electorales y advertencias sobre derechos

El acto político incluyó la presencia de diversos personajes públicos, entre ellos el cineasta Pedro Almodóvar, quien pidió el voto para Sánchez. Durante su intervención, Almodóvar alertó sobre los peligros que representarían Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, afirmando que ambos pretenden derogar la Ley de Memoria Democrática. El cineasta subrayó que tal medida pondría en riesgo derechos y libertades que han requerido un gran esfuerzo conquistar, mencionando específicamente los derechos de las personas homosexuales y de los migrantes como grupo vulnerable ante posibles cambios legislativos.

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Contexto electoral y cierre de la campaña

Mientras el PSOE cerraba su jornada con un concierto de Los Planetas, otros candidatos tomaban diferentes caminos. Santiago Abascal, líder de Vox, cerró su campaña en Valencia con el objetivo de lograr un cambio de gobierno. En contraste, otros políticos como Yolanda Díaz y Ada Colau reservaron la jornada para descansar en familia. La jornada del 29 de noviembre de 2026 marca el cierre definitivo de la campaña, dando paso al momento de las urnas donde más de 38 millones de ciudadanos están llamados a elegir a sus representantes.

Logística de votación y validez del DNI digital

La jornada de reflexión ha generado numerosas dudas entre la ciudadanía sobre los procedimientos de votación. En un momento de alta atención, se ha aclarado que es posible votar utilizando el DNI digital, ofreciendo una alternativa válida a la identificación presencial. Los votantes deben acudir a sus colegios electorales designados dentro de los horarios establecidos para emitir su sufragio, asegurando así la validez de su participación en estas elecciones generales que decidirán el futuro político de España en los próximos cuatro años.