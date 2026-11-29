Descubre los derechos laborales y la dieta de 75 euros para miembros de mesa en las elecciones generales 2026. Normativa INT/650/2026 y permisos detallados.

Los miembros designados para servir en las mesas electorales durante las Elecciones Generales 2026 cuentan con un paquete de compensación económica y derechos laborales significativamente mejorados en comparación con las convocatorias anteriores. El Ministerio del Interior ha establecido una dieta fija de 75 euros para cada individuo que preste servicio en una mesa electoral, lo que representa un aumento claro respecto a la compensación de 70 euros que se aplicó durante los comicios generales de 2023.

Detalles de la Compensación Económica

La dieta de 75 euros se aplica de manera uniforme tanto al presidente de la mesa como a los dos vocales que la componen. Aunque sus funciones y responsabilidades específicas dentro del procedimiento de votación pueden variar, la normativa no distingue entre ellos a la hora de establecer el importe económico que percibirán. Esta cantidad debe pagarse de forma íntegra a cada titular, independientemente del tiempo exacto durante el cual hayan desempeñado su cargo durante la jornada electoral.

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Es fundamental aclarar que la obligación de presentarse en el colegio electoral a las 8:00 horas del día de las elecciones no garantiza automáticamente el cobro de esta cantidad. Según establece el Boletín Oficial del Estado (BOE), el derecho a recibir la dieta depende estrictamente de si el ciudadano designado finalmente asume el cargo en la mesa. En el caso de los suplentes, solo percibirán los 75 euros si deben sustituir efectivamente a alguno de los miembros titulares y asumen sus funciones.

Base Legal y Marco Normativo

Este incremento en la compensación económica fue aprobado oficialmente por el Ministerio del Interior a través de la Orden INT/650/2026. Dicha orden fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de junio, lo que permitió que la normativa entrara en vigor al día siguiente, el 28 de junio. La regulación se aplica específicamente a los miembros de las mesas electorales en los procesos regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

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La actualización de las tarifas refleja una evaluación de los costos y compensaciones necesarias para asegurar la correcta participación de los ciudadanos en el proceso democrático. Al establecer una cifra fija, la administración busca simplificar el proceso de reembolso y garantizar que todos los voluntarios que prestan servicio en los colegios electorales sean tratados de igual manera ante la ley.

Derechos Laborales y Jornada Electorales

Además de la compensación económica, la normativa reconoce importantes derechos laborales para los empleados designados como miembros de mesa. Estos trabajadores deben cumplir con sus obligaciones durante la jornada electoral, sin importar la naturaleza de la jornada de trabajo del día anterior. Si el día de la votación es un día laborable para el trabajador, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediato posterior a las elecciones.

Esta reducción de jornada es un beneficio adicional que se suma a la dieta, asegurando que los ciudadanos no sufran perjuicios económicos o laborales por su participación cívica. Los empleadores están obligados a facilitar esta reducción, garantizando que la asistencia a las mesas electorales no afecte negativamente la situación contractual o la remuneración base del trabajador designado.

Participación y Contexto Electoral

El contexto en el que se aplican estas nuevas reglas es una jornada electoral marcada por una alta expectativa de participación. Los datos preliminares indican que la participación a las 14:00 horas se situó en un 45,75 por ciento, lo que representa cinco puntos porcentuales más que en los anteriores comicios de 2023. Líderes políticos como Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han destacado la importancia de la movilización ciudadana en este proceso.

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Mientras las fuerzas políticas comentan sobre una movilización épica, la logística para garantizar el cumplimiento de los deberes electorales sigue siendo activa. Instancias como la localización y traslado al colegio electoral por parte de la Guardia Civil en Teruel ilustran los procedimientos que pueden activarse para asegurar que todas las mesas tengan su personal designado. La correcta aplicación de estas normas laborales y económicas busca mantener la transparencia y la eficiencia del sistema electoral español.