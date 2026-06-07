Elección presidencial peruana 2024: Fujimori versus Sánchez en una contienda histórica

Los peruanos votan en segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Sánchez, con la memoria de Pedro Castillo como eje de la campaña de Sánchez y la posible restauración del fujimorismo como meta de la candidata. La observación internacional certifica un proceso sin fraudes, mientras el voto del exterior también influye en el resultado final.

Los peruanos se congregaron este domingo en los centros de votación para decidir, en una segunda vuelta electoral, quién será el noveno presidente de la República en la última década.

Más de 27,3 millones de ciudadanos acudieron a las urnas desde las 7:00 de la mañana, hora local, y el proceso de votación se extendió durante diez horas, culminando a las 17:00. La jornada estuvo marcada por una profunda polarización entre dos figuras de gran peso histórico y simbólico para el país.

Por un lado, la candidata Keiko Fujimori, heredera del legado del expresidente Alberto Fujimori, buscaba restablecer el llamado "fujimorismo" y consolidar el control del poder ejecutivo tras casi veinticinco años de ausencia. Por otro, el candidato político Pedro Sánchez, quien encarna la defensa de la memoria del difunto exmandatario Pedro Castillo, prometiendo su liberación como acto de reparación para los sectores rurales y populares que consideran que la élite política y económica, liderada por Keiko Fujimori, obstaculizó su gestión.

El escenario electoral se enmarca en una historia reciente de reveses para la familia Fujimori, quien ha perdido las tres últimas segundas vueltas: ante Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021. Keiko Fujimori intentó, por cuarta vez consecutiva, recuperar la presidencia, pero su campaña se vio ensombrecida por acusaciones de corrupción y la presencia de un expresidente encarcelado, Pedro Castillo, cuya situación judicial se convirtió en un punto de tensión política.

En contraste, la campaña de Sánchez se apoyó en la figura simbólica de Castillo, presentándolo como un mártir de la lucha contra las élites y ofreciendo su posible liberación como un gesto de justicia social. El proceso electoral contó con la supervisión de misiones internacionales de observación, encabezadas por la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, que desplegaron más de 250 observadores en todo el territorio peruano.

Estas organizaciones confirmaron que, en la primera ronda, no se detectaron indicios de fraude y aseguraron la transparencia del escrutinio. Además, los peruanos residentes en el exterior también ejercieron su derecho al voto, con una participación destacada en ciudades como Buenos Aires (115.097 votantes), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).

Los resultados de esta contienda definirán el rumbo político, económico y social del país para los próximos años, marcando un punto de inflexión entre la continuidad de un modelo conservador y la apuesta por una agenda más inclusiva y reparadora





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