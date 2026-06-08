Elección presidencial en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un empate técnico

La elección presidencial en Perú se encuentra en un escenario de empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con una diferencia de menos de 3.000 votos. La candidata de Fuerza Popular y el candidato de Juntos por el Perú se mantienen en una lucha intensa por el poder, con ambos proyectos políticos opuestos.

La elección presidencial en Perú se encuentra en un escenario de empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez , con una diferencia de menos de 3.000 votos.

La candidata de Fuerza Popular y el candidato de Juntos por el Perú se mantienen en una lucha intensa por el poder, con ambos proyectos políticos opuestos. Aunque los sondeos otorgan una ligera ventaja a Fujimori, ambos candidatos se encuentran dentro de un escenario de empate técnico, lo que prolongaría la espera para conocer oficialmente al ganador de la contienda.

La votación en el extranjero y en zonas apartadas del territorio peruano, como la Amazonía, sigue pendiente de contabilizar, lo que podría decidir el destino de la elección. La legislación peruana establece que los votos nulos y en blanco son excluidos de la base de cálculo final, por lo que un solo voto válido de diferencia basta para definir al ganador de la elección.

En ese contexto, cada acta pendiente adquiere una importancia determinante y mantiene en vilo a millones de peruanos que esperan conocer quién ocupará la Presidencia. La espera para conocer oficialmente al ganador de la elección podría tardar hasta 30 días, según se prevé, debido a la lentitud en la oficialización de los resultados.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha pedido a la ciudadanía y a las organizaciones políticas 'mantener la serenidad y actuar con responsabilidad democrática'. La similitud entre este proceso y las elecciones de 2021, cuando Fujimori inició el conteo con una ligera ventaja pero finalmente Pedro Castillo fue declarado ganador 43 días después con una diferencia de 0,01 puntos, ha reavivado la expectativa y la tensión política en todo el país





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Keiko Fujimori Roberto Sánchez Elección Presidencial Perú Empate Técnico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Keiko Fujimori llega a su cuarta segunda vuelta presidencial en PerúKeiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, ha alcanzado nuevamente el balotaje en las elecciones presidenciales de Perú, tras liderar la primera vuelta con 17,2%. Esta es su cuarta contienda por la presidencia, todas ellas llegando a segunda ronda. Busca suceder a su padre, quien gobernó entre 1990 y 2000. Con 51 años, reconoce que no planeaba ser política pero se dedicó tras tomar la decisión.

Read more »

Fujimori ganaría por un estrechísimo margen las elecciones presidenciales en Perú, según sondeos a pie de urnaKeiko Fujimori al depositar su voto en las elecciones en Perú

Read more »

Empate técnico en elecciones peruanas entre izquierdista y Keiko Fujimori según conteo rápidoConteos rápidos iniciales mostraban ventaja mínima del candidato izquierdista Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori, pero el escrutinio oficial mantiene una ventaja de más de cinco puntos a favor de la candidata de Fuerza Popular, reflejando la división geográfica del país.

Read more »

Elección peruana 2026: polarización y fragmentación resurge con Keiko Fujimori y Roberto SánchezLos resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú de 2026 muestran una profunda fractura política y socioeconómica, con apenas 50,1 % de diferencia entre las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, evidenciando la persistencia del antifujimorismo y la subdivisión entre la capital y el resto del país. La polarización política, la lealtad a la figura de Fujimori y las desigualdades regionales continúan marcando el panorama electoral peruano, generando dudas sobre la legitimidad del eventual vencedor y la posibilidad de reconciliación institucional.

Read more »