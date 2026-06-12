Elche cancela el concierto de Beret en NITS de Festa tras su detención por presunta agresión sexual

El Ayuntamiento de Elche ha cancelado la actuación del cantante Beret, prevista para el 10 de agosto en el festival NITS de Festa, después de que el artista fuera detenido por la Policía Nacional en Sevilla por una presunta agresión sexual. El juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla decretó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, como la prohibición de acercarse a la denunciante y la retirada del pasaporte. El consistorio trabaja ya en buscar un sustituto para el concierto.

El Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación del cantante sevillano Beret , programada para el 10 de agosto dentro del festival NITS de Festa, tras su detención por parte de la Policía Nacional en Sevilla por una presunta agresión sexual .

La decisión fue comunicada por el consistorio tras conocerse la noticia de la detención, señalando que ya está trabajando con la productora adjudicataria para buscar una sustitución. El cantante, cuyo nombre real es Francisco Javier Álvarez Beret, fue detenido ayer y posteriormente puesto en libertad provisional por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de comunicarse con la denunciante, la prohibición de acercarse a ella a menos de 500 metros y la retirada de su pasaporte durante tres meses.

Se le atribuye provisionalmente un presunto delito de agresión sexual según los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Durante su comparecencia, Beret ejerció su derecho a no declarar. Por ahora no han trascendido más detalles sobre los hechos, que afectan a un artista que inició su carrera en 2013 publicando canciones en plataformas digitales y que había alcanzado cierta popularidad. El caso se encuentra en fase de investigación bajo la tutela de un juzgado especializado en violencia de género.

La cancelación del concierto representa una medida preventiva adoptada por el ayuntamiento ilicitano en respuesta a la gravedad de la imputación y al contexto social actual, donde las instituciones y los organizadores de eventos muestran mayor sensibilidad ante denuncias de violencia sexual. Este tipo de decisiones, aunque controvertidas, suelen tomarse para evitar riesgos de conflicto o protestas, y para alinearse con políticas de tolerancia cero hacia cualquier comportamiento de violencia machista.

El festival NITS de Festa, que se enmarca dentro de las fiestas locales de Elche, deberá ahora buscar un artista sustituto que cubra el hueco dejado por Beret, lo que supone un desafío logístico y artístico de última hora. La rápida reacción del ayuntamiento refleja la presión mediática y el peso que tiene la opinión pública en la gestión cultural municipal.

El suceso ha abierto un debate sobre la separación entre la vida personal de los artistas y su obra, especialmente en un momento en que la industria del entretenimiento está cada vez más examinada bajo la lupa de la responsabilidad social. Mientras algunos defensores de Beret argumentan la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme, otros señalan que la propia medida cautelar del juez, que restringe su libertad en ciertos aspectos, ya indica que existen indicios serios.

Por su parte, la Policía Nacional y el poder judicial continúan la investigación para esclarecer los hechos, determinar su veracidad y, en su caso, proceder a la formalización de acusaciones. La carrera musical de Beret, que hasta ahora había transcurrido sin incidentes públicos conocidos, enfrenta ahora una situación incierta que podría afectar su proyección futura, independientemente del resultado judicial.

El caso también pone sobre la mesa cómo los delitos sexuales son tratados por los juzgados de violencia sobre la mujer y las medidas cautelares que pueden decretarse en fases iniciales del proceso





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