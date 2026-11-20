El creador digital supera a la prensa tradicional alcanzando a 10 millones de votantes jóvenes, marcando un cambio histórico en la comunicación política durante las elecciones del 29N.

El fenómeno digital ha alcanzado una cifra sin precedentes en el panorama mediático español, logrando más de 10 millones de espectadores en un país donde votan casi 39 millones de personas. Este hito marca un punto de inflexión en la forma en que la ciudadanía consume información política, desplazando gradualmente el monopolio que la televisión y la prensa escrita habían mantenido durante décadas sobre la agenda electoral.

Desplazamiento de medios tradicionales

Ambos bandos políticos se juegan el primer puesto en la intención de voto en una contienda que ha movilizado a más de 20 cadenas de televisión. El periodismo tradicional ha dedicado centenares de piezas a cubrir el evento, ocupando todas sus portadas matutinas, pero las primeras encuestas y opiniones tras los enfrentamientos coinciden en una realidad innegable. La atención pública se ha centrado más en lo digital que en lo presencial, con candidatos que ahora transitan por foros inimaginables hace solo unos años, donde interactúan directamente con sus audiencias.

Also read Debate entre Sánchez y Feijóo antes del 29N: corrupción y financiación

En esta dinámica, un mecánico de coches con gran tirón en las redes sociales y un nombre que los españoles de cierta edad han tenido que aprender de golpe dominan la conversación. El youtuber y su canal se habían anotado uno de los mayores tantos de la campaña electoral, siendo el único espacio mediático que logró reunir de golpe a todos los candidatos de las cuatro primeras fuerzas políticas: PSOE, PP, Vox y la agrupación de izquierdas Frente Amplio.

Audiencia joven y redes sociales

Algo que ninguna televisión, radio o prensa escrita ha conseguido para estas elecciones, lo que obliga a remontarse a 2019 para encontrar un escenario similar. En aquella ocasión, el diario deportivo más leído del país publicó cuatro portadas con los cuatro candidatos de entonces, de los que solo Pedro Sánchez ha logrado mantenerse hasta el presente. La reacción de los medios tradicionales ha sido una mezcla de escozor apenas disimulado y la necesidad urgente de explicar quién es este comunicador digital y, sobre todo, describir a su público: jóvenes entre 18 y 35 años, predominantemente hombres.

Advertisement

Las estadísticas confirman esta tendencia demográfica, con apenas un 20% de mujeres entre su audiencia general y menos de un 10% entre las personas entrevistadas desde el año 2020. Según datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), los jóvenes entre 16 y 24 años se informan en un 63% por las redes sociales, mientras que la siguiente franja etaria lo hace en un 56%. Estos datos, aunque considerados conservadores por los expertos, advierten que esos grupos de edad consumen un mínimo del contenido digital, limitándose a clips virales y momentos efímeros.

Impacto en la percepción electoral

El estudio de la CNMC señala que el 80% de los ciudadanos que recurren a las redes para informarse se topan con desinformación, un escenario preocupante donde esos grupos de edad rozan los 10 millones de votantes potenciales. Que el comunicador digital se dirija directamente a más de siete millones de ellos explica el interés estratégico de los partidos por participar en un formato asombroso para lo que el electorado está acostumbrado. El escenario de sillas gaming, decoración de muñequitos, consolas y vasos de Dragon Ball contrasta con la asepsia de los debates formales.

Los datos de visualización respaldan este poder de convocatoria: 8,3 millones de visualizaciones para las entrevistas con Pedro Sánchez, más de siete millones para Alberto Núñez Feijóo y 4,4 millones para la candidata de izquierdas y ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sin embargo, todo palidece frente al vídeo de la cancelación del líder de Vox, que alcanzó 3,2 millones en su canal y más de 43 millones en la plataforma X.

Legado y futuro del medio digital

El efecto viral de la controversia influyó entre otros youtubers con audiencias millonarias, considerando la cancelación el gran error político de esta campaña. Este fenómeno resuena especialmente entre el electorado más fiel a la ultraderecha en España, donde más de un 20% de los hombres jóvenes se inclina por Vox. A pesar de la complejidad para saber a quién votará la ciudadanía el 29N, la reputación del comunicador se basa en una percepción de honestidad y transparencia, incluso cuando admite haber cometido errores, manteniendo su compromiso de emitir las entrevistas íntegras.