El creador Nil Ojeda, conocido como Fever, modifica legalmente dos Ford Festiva de 1988. Este proyecto de ingeniería automotriz demuestra viabilidad técnica.

El creador de contenido Nil Ojeda, reconocido profesionalmente en internet bajo el nombre de Fever, ha completado con éxito la transformación de dos unidades clásicas del Ford Festiva de 1988 en vehículos eléctricos funcionales. Este ambicioso proyecto automotriz no solo representa una hazaña de ingeniería mecánica, sino que también valida la posibilidad legal de circular con estos prototipos modificados en Estados Unidos, donde reside el autor del cambio. La iniciativa forma parte del contenido de su canal de YouTube, documentando cada etapa desde la concepción inicial hasta la validación en las vías públicas.

Modificación radical de Ford Festiva 1988

El motor principal del proyecto radicaba en rescatar dos chasis antiguos que, aunque carecían de practicidad cotidiana, poseían un carisma inigualable. Para lograr la conversión eléctrica, el proceso de desmontaje fue exhaustivo, eliminando el sistema de propulsión original a gasolina. La sustitución por un motor eléctrico alimentado por baterías extraíbles requirió una reingeniería completa del tren motriz. Este cambio de arquitectura no fue merely estético, sino una reestructuración profunda que permitió adaptar la tracción a un diseño renovado y sostenible.

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Cada vehículo experimentó un proceso de modificación estructural opuesto al otro, demostrando la versatilidad del enfoque experimental. En el caso del vehículo de dimensiones reducidas, la intervención comenzó con la retirada de la resistente banda antiestática adherida al suelo del taller. Para facilitar este paso sin dañar la carrocería histórica, se empleó nitrógeno líquido a una temperatura de 196 grados bajo cero, congelando el pegamento para poder romperlo mediante golpes controlados. Esta técnica extrema permitió preservar la integridad del metal original durante la fase de desmantelamiento inicial.

Posteriormente, se utilizó un nivel láser para marcar el chasis con precisión milimétrica, sirviendo como guía para seccionar la carrocería en tres partes longitudinales. Tras descartar la franja central para aligerar la masa, el creador soldó las dos mitades restantes. Este procedimiento de corte y unión logró reducir significativamente la distancia entre ejes, optimizando el espacio interior y mejorando la agilidad del prototipo en entornos urbanos. El resultado final es un vehículo compacto que conserva la esencia retro pero con una arquitectura interna modernizada.

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Desafíos de ingeniería en transmisión y espacio

El segundo Ford Festiva sufrió una modificación más drástica en cuanto a su geometría exterior. El chasis fue cortado exactamente por la línea central, separando ambas mitades 1,5 metros hacia los lados para crear un vacío central. Para cerrar esta enorme brecha, se instalaron chapas de acero estructural tanto en el suelo como en el techo, extendiendo la longitud total del vehículo. Aunque los paneles de carrocería se diseñaron e imprimieron en 3D, el mayor reto técnico identificado por Fever fue la prolongación del sistema de transmisión.

Fabricar un palier de transmisión con una longitud de 1,5 metros que deba girar a máxima velocidad se considera casi imposible de realizar manualmente. Para superar esta limitación, se emplearon técnicas avanzadas de soldadura, enfriando constantemente las uniones con paños húmedos para evitar deformaciones térmicas que comprometieran la alineación de las ruedas. Además, el equipo instaló un generador auxiliar bajo el capó, garantizando que el sistema eléctrico auxiliar funcionara de manera independiente y estable. Estas soluciones técnicas permiten que el prototipo mantenga la rigidez estructural necesaria para la conducción segura.

Viabilidad legal y mentalidad del conductor

La circulación de estos vehículos modificados es legal en Estados Unidos, pero probablemente no sería posible en España debido a las estrictas normativas europeas. Nil Ojeda ha conducido sus creaciones por las calles, validando su operatividad y seguridad. La experiencia subraya la necesidad de adoptar una mentalidad diferente al pilotar estos automóviles, no por su complejidad mecánica, sino por su apariencia surrealista y su comportamiento dinámico. Este primer viaje de larga distancia en coche eléctrico con esta configuración sirve como prueba de concepto para futuros proyectos de movilidad sostenible y customización legal.