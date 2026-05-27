El juez Pedraz investiga una trama presuntamente coordinada por Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, para obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al partido y a la familia de Pedro Sánchez.

El 'watergate' de Sánchez : el número tres del PSOE pagaba con facturas falsas a los 'fontaneros' que torpedeaban a la Justicia . El juez Pedraz investiga una trama presuntamente coordinada por Santos Cerdán , ex número tres del PSOE , para obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al partido y a la familia de Pedro Sánchez .

Leire Díez, apodada 'la fontanera', y sus colaboradores habrían presionado a fiscales, intentado comprar testigos y buscado información comprometedora sobre jueces. Según el auto judicial, la trama fue financiada de forma oculta por el PSOE, utilizando facturas falsas y sociedades interpuestas para pagar a los implicados. Las actividades investigadas incluyen intentos de destruir causas judiciales contra el hermano y la esposa de Pedro Sánchez, con la participación y conocimiento de altos cargos del partido.

Cinco hombres habían sido detenidos por un supuesto robo en un hotel en lo que, en realidad, era una operación de espionaje a adversarios políticos. Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, participó en reuniones en Moncloa presididas por Sánchez para analizar la situación de esos procesos judiciales y la forma de afrontarlos. El juez Pedraz cita palabras de Leire Díez, según las cuales, el Presidente del Gobierno se estaba refiriendo a todo lo que estaban haciendo.

El juez de la Audiencia Nacional se refiere también en el auto a las formas que buscaron para que Cerdán pudiera remunerar de forma sistemática y enmascarada a Leire Díez y sus colaboradores. Díez se presenta reiteradamente como persona que trabaja para el PSOE y a las órdenes de Santos Cerdán, según se explica en el auto. El PSOE asegura que todo ese plan y esa actividad la realizó Cerdán, al margen del partido y el Gobierno.

Eso será el argumento principal de los socialistas para el futuro ante este caso. Además, incidirán en que Leire Díez ya no es militante. Eso es cierto, pero se le permitió en su momento ser recibido por el secretario de Organización para entregar su carnet, algo inusual en otros casos. El juez Pedraz asegura que Díez y su grupo prepararon y ejecutaron actuaciones penalmente relevantes con el propósito principal de afectar los intereses del PSOE o del Gobierno.

El magistrado Pedraz asegura que Díez y su grupo prepararon y ejecutaron actuaciones penalmente relevantes con el propósito principal de afectar los intereses del PSOE o del Gobierno. Es decir, casos que no afectan directamente a Santos Cerdán, pero sí totalmente a Sánchez y su familia.

El juez considera que lo hicieron con respaldo de la estructura del partido, incluida la infraestructura, pagos regulares y hasta la labor de gestión y financiación de viajes de los miembros de la presunta trama. El juez de la Audiencia Nacional se refiere también en el auto a las formas que buscaron para que Cerdán pudiera remunerar de forma sistemática y enmascarada a Leire Díez y sus colaboradores.

Díez se presenta reiteradamente como persona que trabaja para el PSOE y a las órdenes de Santos Cerdán, según se explica en el auto. El PSOE asegura que todo ese plan y esa actividad la realizó Cerdán, al margen del partido y el Gobierno. Eso será el argumento principal de los socialistas para el futuro ante este caso.

Además, incidirán en que Leire Díez ya no es militante. Eso es cierto, pero se le permitió en su momento ser recibido por el secretario de Organización para entregar su carnet, algo inusual en otros casos. El juez Pedraz asegura que Díez y su grupo prepararon y ejecutaron actuaciones penalmente relevantes con el propósito principal de afectar los intereses del PSOE o del Gobierno.

El magistrado Pedraz asegura que Díez y su grupo prepararon y ejecutaron actuaciones penalmente relevantes con el propósito principal de afectar los intereses del PSOE o del Gobierno. Es decir, casos que no afectan directamente a Santos Cerdán, pero sí totalmente a Sánchez y su familia





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