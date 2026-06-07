El vino El Bobal de Estenas, de 8,5 euros, recomendado por The New York Times como ideal para carnes a la brasa

El crítico Eric Asimov incluye el vino español El Bobal de Estenas, elaborado en Utiel-Requena, en su lista '20 vinos deliciosos por menos de 20 dólares' del diario estadounidense The New York Times, destacando su relación calidad-precio y su idoneidad para acompañar carnes a la brasa. Este reconocimiento internacional consolida el trabajo de la bodega Vera de Estenas en la reivindicación de la variedad bobal.

El vino español El Bobal de Estenas, con un precio de 8,5 euros en el mercado español, ha sido recomendado por el diario estadounidense The New York Times en su selección '20 vinos deliciosos por menos de 20 dólares', una lista de referencia internacional firmada por el prestigioso crítico Eric Asimov .

Este vino, elaborado en la Denominación de Origen Utiel-Requena, destaca entre una selección que incluye vinos de California, Burdeos y Alemania, y subraya el potencial de variedades menos conocidas. Asimov describe El Bobal de Estenas 2023 como un vino rico y jugoso, de color profundo pero sin sensación de pesadez, con taninos agradables que lo hacen ideal para acompañar carnes a la brasa. En el mercado estadounidense, su precio recomendado es de 15 dólares.

Para Vera de Estenas, la bodega productora, esta mención supone un importante reconocimiento internacional a años de trabajo dedicados a dignificar la variedad bobal y a reivindicar el terroir de Utiel-Requena. Según Feliz Martínez, director técnico y gerente de la bodega, este reconocimiento confirma que la bobal, bien trabajada desde el viñedo y respetando su carácter, es capaz de competir en cualquier mercado del mundo.

La selección de Asimov parte de una reflexión sobre el valor real del vino en un contexto de subida generalizada de precios, señalando que la franja entre 15 y 20 dólares sigue siendo un espacio interesante para encontrar vinos con personalidad, procedentes de variedades menos conocidas y zonas con enorme potencial. La presencia de este vino refuerza el momento que vive la variedad bobal a nivel internacional y reivindica el trabajo de bodegas que, como Vera de Estenas, han trabajado durante décadas para mostrar la bobal desde una perspectiva más fina, auténtica y contemporánea.

Vera de Estenas es una de las bodegas históricas de Utiel-Requena que más ha contribuido a poner en valor esta variedad, con etiquetas como Casa Don Ángel, que ayudó a demostrar que la bobal puede ofrecer vinos serios, longevos y con personalidad propia





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