El viernes rediseñado: una alternativa viable a la semana laboral de cuatro días

El modelo 4+1 propone reconfigurar el viernes como un día de menor intensidad, trabajando menos pero produciendo igual o más. Descubre cómo esta fórmula pragmática ya se aplica de forma informal y podría ser el primer paso hacia la flexibilización real de la jornada laboral.

El debate sobre cómo flexibilizar la jornada laboral ha dado lugar a múltiples modelos, desde la semana de cuatro días hasta el trabajo compartido o las workcations.

Sin embargo, una alternativa que gana terreno por su viabilidad práctica es la reconfiguración del viernes, conocida como 'viernes rediseñado' o modelo 4+1. Esta propuesta no implica reducir el número de días laborables, sino transformar la función del quinto día: mientras los lunes a jueves se concentran las reuniones críticas, la coordinación y el trabajo presencial, el viernes se destina a tareas de cierre, trabajo profundo, revisión, planificación o desconexión anticipada.

A diferencia de la semana de cuatro días, que exige eliminar formalmente un día completo, este modelo mantiene los cinco días pero redefine la densidad cognitiva y social de cada uno, alineándose con filosofías como la de Cal Newport sobre productividad pausada. Datos de Virgin Media O2 y Kastle Systems confirman que, de manera informal, los viernes ya registran menor actividad presencial y de banda ancha, lo que sugiere una reducción no regulada de la jornada.

El trabajo híbrido acelera esta tendencia, haciendo que la semana laboral sea cada vez menos homogénea. La pregunta clave ahora es si las organizaciones serán capaces de gestionar y formalizar este cambio, que podría ser el primer paso hacia una reducción real de la jornada sin abruptas alteraciones en los contratos.

El modelo 4+1 se presenta, por tanto, como una solución pragmática que equilibra productividad y bienestar, aprovechando dinámicas ya existentes en lugar de imponer una revolución radical del tiempo de trabajo





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