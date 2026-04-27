El Vidoc de la Policía Nacional cumple un año en el País Vasco: éxito en la expedición de DNI y pasaportes, pero veto de EH Bildu en municipios gobernados por la izquierda aberzale

El Vidoc, un vehículo móvil de la Policía Nacional que expide DNI y pasaportes, ha recorrido 77 localidades del País Vasco en su primer año de funcionamiento, beneficiando a miles de ciudadanos. Sin embargo, EH Bildu ha vetado el servicio en la mayoría de los municipios que gobierna, según denuncia la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia.

Hace más de un año, el Vidoc (Vehículo Integral de Documentación) de la Policía Nacional comenzó su recorrido por el País Vasco , una iniciativa impulsada por la Delegación del Gobierno bajo la dirección de Marisol Garmendia desde marzo de 2024.

El objetivo principal de este servicio es acercar a los municipios la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, evitando que los ciudadanos tengan que desplazarse a las capitales provinciales. La primera parada de este vehículo, equipado con tecnología avanzada para emitir tanto el DNI físico como digital, fue en Ermua (Vizcaya), un pueblo con un pasado marcado por el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997.

En abril de 2025, una larga cola de vecinos se formó frente al Vidoc, ubicado frente a una sede abandonada de EH Bildu, a petición del Ayuntamiento gobernado por el PSE. La alcaldesa Beatriz Gámiz y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, asistieron al evento de presentación, donde Laura Carvajal, jefa de Documentación de la Policía Nacional en el País Vasco, destacó que este servicio había venido para quedarse.

Aunque existen otros puntos de gestión en comisarías provinciales y localidades como Guecho, Portugalete y Eibar, el Vidoc facilita el acceso a los municipios más pequeños y ayuda a reducir la burocracia en las oficinas centrales. Tras su parada en Ermua, el Vidoc tenía programadas otras seis paradas en Músquiz, Carranza, Mungia, Balmaseda, Durango y Gorliz, todas solicitadas por los propios consistorios.

Un año después de su puesta en marcha, Marisol Garmendia informó que el Vidoc había recorrido 77 localidades, expedido 7.000 DNI y 2.550 pasaportes, beneficiando especialmente a personas mayores y a quienes tienen dificultades para desplazarse. Sin embargo, Garmendia lamentó que muchas localidades gobernadas por EH Bildu no soliciten este servicio por prejuicios políticos.

Según datos confirmados por El Mundo, solo 17 de los 107 municipios gobernados por EH Bildu han solicitado el Vidoc, destacando las excepciones de Mondragón y Tolosa en Guipúzcoa. Garmendia criticó que la izquierda aberzale antepone sus intereses partidistas al bienestar de la ciudadanía y llamó a los ayuntamientos a sumarse al servicio. El Vidoc sigue siendo un servicio clave para la Policía Nacional, facilitando la documentación a los ciudadanos vascos sin importar su ubicación geográfica





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