El vestido blanco de Angelina Jolie en los Oscar 2004: un icono de la moda que anticipó su historia de amor

La actriz optó por un look minimalista y elegante en los Oscar 2004, con un vestido satinado de profundo escote y una cintura con detalle drapeado. Su elección de vestido fue un giro radical en comparación con sus estilismos oscuros anteriores, y parecía abrazar una nueva versión de sí misma.

El vestido blanco de Angelina Jolie en los Oscar 2004 se convirtió en un icono de la moda y anticipó su historia de amor con Brad Pitt .

La actriz optó por un look minimalista y elegante, con un vestido satinado de profundo escote y una cintura con detalle drapeado. Su elección de vestido fue un giro radical en comparación con sus estilismos oscuros anteriores, y parecía abrazar una nueva versión de sí misma. La joya de diamantes de H. Stern que lució en el evento también ayudó a construir el mito de la actriz.

Años después, el vestido blanco de Angelina Jolie se convirtió en un recordatorio de su historia de amor con Brad Pitt, que comenzó a gestarse apenas unas semanas antes del evento. El vestido satinado de la actriz parecía predecir lo que vendría después, cuando el protagonista de la película se dieron el 'sí, quiero' en 2014. La actriz y su estilista recurrieron al archivo del diseñador para rescatar el look que Angelina Jolie había convertido en icono.

La elección de vestido de la actriz fue un ejemplo de cómo la moda puede ser un reflejo de la personalidad y la historia de una persona





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