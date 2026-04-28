El verdadero enemigo de la batería de tu smartphone: el rastreo en segundo plano

Descubre cómo las aplicaciones de redes sociales y compras consumen la batería de tu teléfono al realizar procesos en segundo plano y cómo desactivar este acceso ilimitado para mejorar la autonomía.

El verdadero responsable de que tu smartphone llegue agonizando al final del día no es el brillo de la pantalla ni el 5G, sino una función que la mayoría de los usuarios acepta por defecto sin leer: el acceso ilimitado a datos en segundo plano.

Muchas aplicaciones, especialmente redes sociales y herramientas de compras gratuitas, realizan procesos constantes mientras el teléfono está bloqueado. Apps como Instagram, TikTok y Amazon consultan los servidores cada pocos segundos no solo para buscar notificaciones, sino para actualizar tu perfil de rastreo.

Además, numerosas aplicaciones solicitan tu ubicación GPS de forma innecesaria para ofrecerte publicidad local, lo que activa el hardware de posicionamiento y dispara el consumo de energía. Con la integración de micro-modelos de IA locales en las apps actuales, el procesamiento en segundo plano se ha vuelto mucho más agresivo de lo que era hace cinco años.

Para mitigar este problema, puedes acceder a Ajustes >Aplicaciones >Acceso especial de aplicaciones >Uso de datos sin restricciones y desactivar el acceso ilimitado a datos. Al impedir que las apps intercambien datos entre sí, el procesador trabaja menos y la batería se relaja. La privacidad no es solo un derecho, sino también eficiencia. Cuando una app deja de intentar saber dónde estás, qué compraste y qué estás mirando a cada segundo, tu teléfono respira.

Ese 20% de batería extra que buscas no está en un cargador más rápido, sino en quitarle el permiso a las apps para que dejen de espiar en segundo plano. Menos rastreo, más batería. ¿Afectará esto a las notificaciones? No, si dejas activadas las notificaciones y el uso de datos para tus apps de mensajería, seguirás recibiendo todo en tiempo real.

Lo que detienes es el rastreo invisible que ocurre por debajo. ¿Funciona en todos los teléfonos? Sí, aunque el impacto es mayor en teléfonos de gama media y baja, donde los procesadores son menos eficientes gestionando tareas en segundo plano. Al abrirlas, podrían tardar un segundo extra en actualizar el feed, pero a cambio ganarás horas de uso efectivo de pantalla durante el día





fayerwayer / 🏆 43. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Batería Smartphone Seguridad Privacidad Apps

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 de abril al 1 de mayo: Santos descubre la verdad sobre RicardoPía cuenta a Santos toda la verdad sobre la implicación de Ricardo en la muerte de su madre. ¡Te dejamos un avance de los próximos capítulos de La Promesa!

Read more »

El Poder Oculto de las Especias: Salud y Bienestar en Cada BocadoDescubre cómo las especias pueden transformar tu salud y tu cocina, ofreciendo beneficios que van desde mejorar la digestión hasta fortalecer el sistema inmunológico. Aprende a incorporarlas fácilmente en tu día a día y a aprovechar al máximo sus propiedades curativas.

Read more »

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de abril de 2026Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de abril de 2026, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.

Read more »

Efemérides de hoy 27 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 27 de abril?Consulta las efemérides de hoy 27 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Read more »

Productos de maquillaje MÁDARA: cuando el color también cuida tu pielConoce algunos de los productos de maquillaje MÁDARA más conocidos y descubre cómo combinan pigmentos minerales e ingredientes hidratantes para cuidar tu piel.

Read more »

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 27 de abril de 2026Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 27 de abril de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

Read more »