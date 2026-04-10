El veneno del teatro' de Rodolf Sirera regresa a escena: un clásico que reflexiona sobre la verdad y la ficción

La aclamada obra 'El veneno del teatro' de Rodolf Sirera vuelve a los escenarios, explorando la delgada línea entre realidad y ficción a través de una intrincada trama de manipulación y reflexión sobre la actuación humana.

En la temporada 1983-1984, el Centro Dramático Nacional (CDN) tenía programada la obra 'El veneno del teatro' de Rodolf Sirera , del 11 de noviembre al 17 de diciembre en el Teatro María Guerrero, con funciones los viernes a las 19 horas y los sábados a las 22:45 horas. La gran apuesta de esos meses era 'La vida del Rey Eduardo II de Inglaterra', de Christopher Marlowe, pero un accidente de uno de los actores hizo que el director del CDN, Lluís Pasqual, diera más espacio a la obra de Sirera.

José María Rodríguez Méndez firmaba la versión, Emilio Hernández dirigía y José María Rodero y Manuel Galiana eran los intérpretes principales. El público respondió llenando el teatro en cada función. 'El veneno del teatro', estrenada previamente en catalán-valenciano, se convirtió en un icono del teatro español reciente y ahora vuelve a escena en el Teatro Fernán Gómez, donde se presenta hasta el 3 de mayo. La dirección es de Robert Torres, y las intérpretes son Silvia Maya y Marta Sangú. El autor, Rodolf Sirera, comenta que la obra ha sido presentada con diversas combinaciones de actores y actrices, pero su éxito le llevó en un momento a sentir cierto hartazgo, llegando incluso a escribir una obra sobre dos actores que querían representar 'El veneno del teatro'.\Rodolf Sirera ha logrado reconciliarse con su obra, que en esta versión narra la historia de una marquesa que invita a su palacio a una célebre actriz. La marquesa, disfrazada de criada, entabla una conversación sobre teatro con la actriz, a la que le pide que interprete un fragmento de una obra escrita por ella sobre la muerte de Sócrates. El descubrimiento de que la criada es en realidad la marquesa disfrazada es, según Sirera, un momento clave que invita a la reflexión sobre los prejuicios y la actuación que todos desempeñamos en la vida, donde las máscaras y los miedos se esconden tras una fachada. La obra cuestiona la superficialidad, mostrando cómo la comediante, Gabrielle, adapta sus actitudes según la posición social de la persona con la que interactúa. Con la criada, se muestra soberbia; con la marquesa, condescendiente. Se pone de manifiesto que las categorías sociales son convenciones y que solo la muerte es la única verdad, la única que impone límites, y que en el teatro, la muerte, la verdad objetiva, es traicionada. En palabras de Robert Torres, la obra se presenta como un 'thriller' donde la marquesa manipula psicológicamente a la actriz, explorando la delgada línea entre la realidad y la ficción, planteando la posibilidad de que un intérprete sienta realmente lo que representa.\El punto de partida de Sirera al escribir la obra fue la primera escena, inspirada en la lectura de 'La paradoja del comediante' de Diderot. La pregunta central era cómo representar la muerte, algo que no se puede volver a representar porque al morir, se acaba todo. De esta manera, Sirera construyó una trama con intriga, dejando la obra en un punto donde no queda claro si lo que ocurre es real o no. La ambición, bromea el autor, sería que el actor o la actriz murieran de verdad, pero como eso no es posible, se plantea qué sucede después de que se apaguen las luces y llegue el final de la obra. La obra de teatro se convierte en un juego de espejos, donde la realidad y la ficción se entrelazan, y donde los personajes se debaten entre la autenticidad y la representación





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