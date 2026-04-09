El Vapor: Una Fábrica Textil Transformada en un Centro Inclusivo y Sostenible

El Vapor, en Terrassa, Barcelona, es un ejemplo de transformación de un antiguo edificio industrial en un centro social y cultural inclusivo. La restauración, a cargo de H Arquitectes, destaca por el uso de la madera, la luz y la creación de un ambiente accesible y acogedor para personas con discapacidad.

El Vapor, un espacio de casi 4000 metros cuadrados en Terrassa (Barcelona), es hoy un centro vital que alberga diversas iniciativas bajo la tutela de la Fundación Privada Prodiscapacitats (Prodis).

En sus instalaciones conviven una escuela de restauración, un centro para personas con parálisis cerebral, un teatro, un ágora exterior con jardines, un pasaje urbano abierto al público, una cantina y el restaurante 73 Finestres, reconocido por su belleza y, sobre todo, por ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual. La transformación de este antiguo complejo industrial textil en un espacio inclusivo es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser un motor de cambio social. El proyecto, finalista de los Premios de Arquitectura de la Comunidad Europea Mies van der Rohe, demuestra una profunda sensibilidad hacia la inclusión y la creación de entornos accesibles y acogedores para todos.\El diseño de H Arquitectes, el estudio responsable de la restauración, es un testimonio de cómo la madera, la luz y los materiales pueden transformar un espacio. Las cerchas de madera que componen el restaurante 73 Finestres, por ejemplo, imprimen cercanía, calor, color, respeto, cuidado y humanidad al lugar. Esta misma filosofía se extiende al resto de las instalaciones, creando un ambiente que facilita el control lumínico, acústico y de temperatura. El pasaje Pere Baltà, que da acceso al centro, es un homenaje al presidente de Prodis durante 16 años, y padre de una de las jóvenes que asisten al Centro de Parálisis Cerebral. La arquitectura, en este caso, no solo restaura y adapta el edificio original, sino que también redibuja la escala y la cercanía, integrando elementos antiguos con intervenciones contemporáneas. La cuidadosa rehabilitación de los ladrillos originales, el uso de tragaluces y la organización espacial son claves para la creación de un espacio que es a la vez funcional y emocionalmente resonante.\La transformación del Vapor es un ejemplo de cómo se puede pasar de un espacio cerrado y desaprovechado a unas instalaciones porosas, abiertas, semi-públicas, integradas, transitables y amigables. Más allá del pasaje central, el centro cuenta con una cantina, jardines, salas de exposiciones y un teatro, todos abiertos al público. La integración de los diferentes espacios se logra a través de la misma materialidad: los ladrillos existentes, las cerchas reforzadas, las nuevas extensiones de madera. Las vigas de madera, perpendiculares a las cerchas, ayudan a su conservación y a la creación de nuevos espacios. El edificio se ha convertido en un espacio energéticamente casi pasivo y socialmente muy activo, un lugar que tiende puentes, cura el urbanismo y abraza a todos los ciudadanos. El proyecto es un ejemplo de arquitectura inclusiva que prioriza la accesibilidad, la sostenibilidad y la creación de un entorno que promueve la interacción social y el bienestar de todas las personas, independientemente de sus capacidades





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