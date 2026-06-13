El valor de las joyas de Zapatero aumenta la presión política de su declaración judicial

La tasación de las joyas halladas en la oficina del expresidente Zapatero, considerada "absolutamente desproporcionada", ha desatado una ola de inquietud en el PSOE y en el bloque de Gobierno, mientras la oposición exige explicaciones. El exmandatario declarará en los próximos días como investigado por delitos económicos, en una citación que ha adquirido una dimensión política crucial.

El valor de las joyas de Zapatero incrementa la presión sobre el expresidente ante su declaración judicial . Antonio Maíllo (IU) critica que "el valor de las joyas es absolutamente desproporcionado a lo que solemos tener el común de las personas".

"Mantenemos el apoyo. No vamos a comentar los detalles de un proceso en marcha", aseguran fuentes de Moncloa. Pero ni en el PSOE ni en el grupo parlamentario del Congreso pueden ocultar cómo la inquietud crece entre sus filas. Los próximos días 17 y 18 de junio, miércoles y jueves de la semana que viene, se está convirtiendo en un hito de alto voltaje político.

La expectación crece cada día. Y es que más allá de que será un momento trascendental para el desarrollo judicial de la causa, en la que comparece en calidad de investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, delito fiscal y contrabando, las palabras de Zapatero tendrán un gran valor político, pues a estas explicaciones se agarran como un clavo ardiendo en su partido y en el Gobierno ante las nuevas informaciones que van apareciendo sobre las joyas encontradas en el registro de su oficina practicado el pasado 19 de mayo, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido calificado de excesivo.

"Tranquilidad y confianza hacia Zapatero", deslizan, por su parte, las fuentes oficiales de Ferraz. "Vamos a esperar a que el expresidente se explique delante del juez, somos los primeros interesados en que se esclarezca todo", añaden.

Sin embargo, ni en el PSOE ni en el grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados pueden ocultar cómo la inquietud crece entre sus filas. El juez ve en las valiosas joyas indicios de fraude tributario y la imagen de acaparamiento de bienes de lujo por parte de "un referente moral" para el partido es algo que va haciendo herida en la militancia socialista.

A esto se suman las causas abiertas y los juicios en proceso contra los ex secretarios de organización.

"Tenemos muchas ganas de que se esclarezca todo cuanto antes", asegura un diputado socialista del Congreso en conversación con este periódico, en relación con las nuevas informaciones que atañen a Zapatero. Este representante añade: "Por momentos, parece que todo se pone feo".

"No puedo disimular mi incomprensión a qué hacían esas joyas valoradas en tanto dinero en la oficina de Zapatero", asegura una diputada, que acto seguido apuesta por "esperar a que declare ante el juez y escuchemos sus explicaciones", porque "por encima de todo, está la presunción de inocencia". "Quiero confiar en el expresidente", subraya.

En la pata Sumar del Gobierno de coalición, también ven con preocupación las nuevas informaciones que salen en relación con el expresidente Zapatero y con otros escándalos de corrupción que afectan al socio mayoritario del Ejecutivo.

"Zapatero debe una respuesta a la ciudadanía", advierten, además de recordar que presentaron en el Congreso una proposición de ley para algo que calificaron de "absolutamente desproporcionado" el valor de las joyas de Zapatero según la tasación con respecto a lo que suele tener "el común de las personas". El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz también ha dado importancia a la cita judicial de la semana que viene, donde cree que el expresidente "tendrá que, todo lo que tenga que explicar".

En todo caso, Maíllo critica que un expresidente vaya "metiéndose en fregados como lo que se ha metido, vinculando a sus hijas en negocietes cuyas facturaciones se hacen con gente que a su vez es comisionista".

"Que la justicia investigue lo que tenga que investigar", aseguran, por su parte, fuentes de Movimiento Sumar. "Ya hemos dicho que insistimos en que le debe una explicación a los ciudadanos", añaden estas fuentes. "A partir de ahí, que la Justicia haga su trabajo", concluyen. Desde este espacio, separan los escándalos de supuesta corrupción que salpican a los socialistas de una campaña orquestada de "acoso y derribo" contra el Gobierno de coalición.

Creen y defienden que ambas cosas están sucediendo, que las dos son compatibles. El juez del 'caso Plus Ultra' investiga también a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas halladas en su despacho. La reacción en las filas de PP y Vox fue la esperada. Ambas formaciones alzaron el tono ante lo que consideran un nuevo escándalo vinculado al expresidente Zapatero.

La portavoz popular, como otros diputados, participaba la mañana de este viernes en las jornadas de puertas abiertas de la Cámara Baja, desde donde ha atendido a los medios.

"Más allá de las cuestiones judiciales", especificó, "tienen que explicar por qué han mentido a todos los españoles". Se refiere, en concreto, a cuando este mismo lunes, Arroyo ha pedido disculpas a través de X por haber "inducido a error" acerca del precio de las joyas.

Muñoz considera que "si hubiera sido un error", Zapatero le habría dicho: "Oye, has dicho esto y no es cierto; sal a decir que el valor de las joyas no está entre los 30.000 y los 50". La situación política se tensa a medida que se acerca la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El hallazgo de joyas de alto valor en su oficina durante un registro ha desatado una oleada de especulaciones y críticas, tanto desde la oposición como desde dentro de su propio partido y del bloque de Gobierno. El juez instructor, que ya le había citado como investigado por diversos delitos económicos, ve en estas piezas un posible indicio de fraude fiscal, lo que añade una capa de gravedad al caso.

Mientras tanto, el PSOE intenta mantener un mensaje de unidad y apoyo público hacia Zapatero, pero en privado la preocupación cunde entre sus diputados, que se preguntan cómo este escándalo afectará al desgaste electoral del partido y a la estabilidad de la coalición. Los socios de Sumar, aunque evitan distanciarse completamente del PSOE, exigen explicaciones claras y urgen a Zapatero a rendir cuentas ante la ciudadanía.

Desde el Gobierno, se pide respeto a la presunción de inocencia, pero también se señala la necesidad de transparencia. Por su parte, la izquierda parlamentaria como IU ha sido especialmente crítica, calificando el valor de las joyas como "absolutamente desproporcionado" y poniendo el foco en la ética de un expresidente que, consideran, debería ser un referente moral.

El ambiente en las filas socialistas es de ansiedad, con algunos destacando que, más allá del resultado judicial, el daño político ya está hecho y la imagen de corrupción, aunque sea solo apariencia, golpea a un partido que intenta gobernar en circumstances已经很脆弱. La oposición de derecha, PP y Vox, no ha tardado en aprovechar el caso para lanzar todo tipo de acusaciones y exigir dimisiones.

Acusan a Zapatero de mentir sobre el valor de las joyas y al Gobierno de ocultar información. La portavoz popular ha recordado el incidente reciente en el que un diputado socialista tuvo que rectificar públicamente sobre la tasación de las piezas, interpretándolo como una muestra de que había habido una estrategia de desinformación. Para Vox, se trata de un ejemplo más de la supuesta impunidad de la izquierda.

Este cruce de acusaciones convierte la declaración del próximo miércoles en un evento de máxima atención, no solo judicial sino también mediática y política, con todos los ojos puestos en las respuestas que ofrezca el exjefe del Ejecutivo. El caso Plus Ultra, que inicialmente investigaba irregularidades en la gestión de una aerolínea, se ha ampliado para incluir a Zapatero bajo sospecha de delito fiscal y contrabando relacionado con las joyas. La investigación judicial avanza mientras la presión pública aumenta.

La ciudadanía observa con escepticismo la cascada de explicaciones contradictorias y el tono de preocupación que se filtra desde el PSOE. En definitiva, este episodio pone a prueba la solidez de la coalición de Gobierno, la cohesión interna del PSOE y la capacidad de sus líderes para gestionar crisis éticas y judiciales en un contexto político ya de por sí polarizado.

La declaración de Zapatero no solo determinará su futuro judicial, sino que también marcará la agenda política de las próximas semanas y probablemente condicionará la estrategia de oposición





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