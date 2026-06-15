El uso excesivo de pantallas puede influir negativamente en el desarrollo del lenguaje en niños

El uso excesivo de pantallas puede influir negativamente en el desarrollo del lenguaje y otras áreas fundamentales del desarrollo infantil.

El uso excesivo de pantallas puede influir negativamente en el desarrollo del lenguaje y otras áreas fundamentales del desarrollo infantil. Los niños que pasan mucho tiempo frente a pantallas, especialmente antes de los 12 meses, tienen seis veces más probabilidades de presentar retrasos en el lenguaje.

La tecnología, en sí misma, no es mala, pero la forma en que la usamos y el tiempo que pasamos frente a las pantallas sí influye de manera significativa en sus efectos. Los bebés se comunican con su entorno con gestos y expresiones corporales, y el lenguaje se adquiere a través de la interacción con el entorno y con otras personas.

Cuando un niño interactúa con un dispositivo, se convierte en un receptor pasivo de información en lugar de un participante activo en la conversación. La escucha pasiva no ofrece las mismas oportunidades para practicar los sonidos del habla, ampliar el vocabulario o aprender el ritmo de la conversación.

La exposición a la pantalla gana a la interacción, lo que puede afectar negativamente a la atención y la capacidad de escucha, dos habilidades fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el éxito académico. El uso excesivo de pantallas se ha asociado con una menor capacidad de atención y dificultades para mantenerla durante tareas que requieren una concentración prolongada. Esto puede generar dificultad en la comprensión del lenguaje y en las habilidades de expresión. La especialista Ainhoa Parra reconoce que en consulta





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