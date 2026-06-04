El uso de pantallas en la infancia podría alterar permanentemente el cerebro según estudio

Un análisis científico advierte que la exposición temprana a dispositivos digitales afecta el desarrollo cerebral y recomienda limitar su uso.

Nota del editor: Kara Alaimo es profesora de comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson y asesora a padres, estudiantes y docentes sobre cómo gestionar el tiempo frente a las pantallas.

Su libro Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls - And How We Can Take It Back se publicó en 2024. (CNN) - ¿Necesitas otra razón para no darle pantallas a tu hijo? Podría alterar de forma permanente su cerebro, según un nuevo estudio que revisó y analizó la literatura científica actual.

Mucho de lo que sucede en la infancia afecta profundamente las habilidades y los desafíos que las personas enfrentan en la edad adulta, según el artículo publicado el martes en la revista Brain Health. Los investigadores descubrieron que nuestras experiencias sensoriales, el movimiento y las relaciones sociales durante el crecimiento, junto con nuestra cultura y entorno, determinan de manera profunda -y a veces irreversible- quiénes somos.

Los autores denominan a este concepto criticoma, nombre que se le da por primera vez, según el Dr. Julio Licinio, coautor de la revisión y distinguido profesor de psiquiatría en la Universidad Médica Upstate de la Universidad Estatal de Nueva York en Syracuse, Nueva York. Los adolescentes pasan hasta una hora o más en sus teléfonos móviles durante las noches de entre semana, lo que está afectando su salud mental, su función cognitiva y su regulación emocional.

Artículo relacionado Los adolescentes necesitan suspender el doomscrolling nocturno. La principal conclusión es que existe un período crítico de desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 25 años, afirmó Licinio. Lo que se graba en el cerebro durante ese tiempo determinará quién eres para el resto de tu vida. Estas afirmaciones plantean una pregunta importante: ¿cómo afecta el tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas a su desarrollo y a su personalidad?

Esta revisión no puede responder a esta pregunta, señaló Licinio. Para obtener esa respuesta se necesitarán décadas de investigación.

Sin embargo, sugiere que los padres no esperen hasta entonces para actuar. Una de las principales preocupaciones es que las pantallas resultan muy estimulantes para los jóvenes, ya que las miran muy de cerca y captan su atención con elementos como cortes rápidos y colores llamativos. Después, todo lo demás les parece aburrido a los niños, dijo Melissa Greenberg, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia de Princeton en Nueva Jersey, quien no participó en la investigación.

Los niños pierden interés en actividades que antes les resultaban divertidas, como jugar con amigos sin pantallas, ir a la playa o andar en bicicleta, explicó. Sin embargo, estas son las actividades que desarrollan la socialización y las experiencias motoras y sensoriales que, según la investigación, son vitales en la infancia. Los niños desarrollan sus habilidades sociales al interactuar con otras personas en persona. Menos tiempo frente a las pantallas y más interacción social.

El consejo de Licinio para los padres es que sus hijos dejen de usar pantallas. En cambio, recomienda que los niños pasen más tiempo interactuando con otras personas, ya sea con sus padres o con otros niños. Si bien esta investigación se centró en los efectos psicológicos de las experiencias infantiles, el uso de pantallas también es perjudicial para la salud, señaló Licinio. Es un factor importante en la obesidad infantil, afirmó.

No solo disminuye la actividad física, sino que muchos niños comen mientras miran la pantalla. La exposición temprana a los dispositivos importa. Cuando hablo con estudiantes en las escuelas sobre su uso de pantallas, los animo a pensar en qué más podrían hacer con todo el tiempo que pasan frente a ellas. ¿Los haría más felices o más saludables?

Esta investigación sugiere que la pregunta es importante porque si las partes del cerebro que controlan funciones como el lenguaje y el habla, como el área de Broca, no se utilizan durante la infancia, no se pueden desarrollar fácilmente más adelante. La infancia es un momento crucial para aprender un idioma extranjero, señalaron los investigadores. Intenta hacerlo de adulto y no alcanzarás la misma fluidez. Lo mismo ocurre con muchas otras habilidades.

¿Cómo se convirtió Wolfgang Amadeus Mozart en un genio musical? Una de las razones fue su exposición a la música desde temprana edad, según el estudio. Si bien practicó y tuvo ventajas como el acceso a instrumentos musicales, también poseía las bases neuronales para sobresalir en la música, bases que, según los autores, solo se establecen en la juventud.

Por eso, la infancia es una etapa crucial para exponer a los niños a la música, el arte y los idiomas, y dedicar tiempo a aprender sobre ellos es mucho mejor que pasar el tiempo con dispositivos digitales. Para los padres, la recomendación es clara: limitar el uso de pantallas y fomentar actividades que involucren interacción social, movimiento y experiencias sensoriales. No se trata solo de evitar riesgos, sino de construir las bases para un desarrollo cerebral saludable.

La investigación en Brain Health destaca que los hábitos infantiles tienen consecuencias de por vida, y el tiempo frente a una pantalla puede desplazar oportunidades valiosas para el aprendizaje y la conexión humana. En un mundo cada vez más digital, encontrar el equilibrio es esencial.

Los expertos sugieren que los niños de 2 a 5 años no pasen más de una hora al día frente a pantallas, y que los mayores limiten su uso a dos horas, siempre con supervisión y contenido de calidad. Además, es importante que los padres den el ejemplo, reduciendo su propio tiempo de pantalla y participando en actividades familiares sin dispositivos. La educación digital debe empezar temprano, enseñando a los niños a usar la tecnología de manera consciente y crítica.

La clave está en priorizar las experiencias reales sobre las virtuales: jugar al aire libre, leer libros, conversar y crear. El cerebro infantil es maleable y responde a los estímulos que recibe; por lo tanto, cada momento sin pantalla es una inversión en su futuro





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