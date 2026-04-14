El universo del artista ante la cámara: Una mirada a la fotografía del siglo XIX en el Museo del Prado

La exposición del Museo del Prado explora la relación entre los artistas y la fotografía en el siglo XIX, mostrando 32 fotografías de fotógrafos profesionales y aficionados de la época. La muestra, que forma parte del programa Almacén abierto, destaca la evolución del retrato, los estudios fotográficos y la participación de las mujeres en el arte.

Hubo un tiempo en que la fotografía y el ser fotografiado, actos hoy tan comunes y a menudo triviales, eran símbolos de estatus y generaban auténticos eventos sociales. En el siglo XIX, los artistas adoptaron la fotografía como medio para representarse a sí mismos como miembros de su gremio, exhibiendo orgullosamente los atributos de su profesión, reafirmando así no solo su trabajo sino también su identidad, capturada con un realismo entonces desconocido. El retrato, tradicionalmente un género pictórico y escultórico, comenzó a explorar no solo el lenguaje novedoso de la fotografía , sino también nuevos soportes y formatos.

Paralelamente, los estudios de pintores y escultores se convirtieron en protagonistas de este nuevo arte, abriendo una ventana a los procesos creativos e invitando al espectador a adentrarse en verdaderos gabinetes de maravillas, espacios repletos de obras de arte que generaban nuevas creaciones. De estas imágenes se nutre la recién inaugurada exposición del Museo del Prado, titulada El universo del artista ante la cámara (hasta el 5 de julio). La muestra reúne 32 fotografías de fotógrafos profesionales y aficionados tomadas entre 1850 y 1930.

Esta exposición, la segunda dedicada a la fotografía tras El Prado multiplicado, forma parte del programa Almacén abierto, una iniciativa que busca difundir obras del siglo XIX poco vistas o que, como en este caso, no pueden exhibirse permanentemente debido a razones de conservación. La exhibición ocupa la sala 60 de la pinacoteca, dedicada desde 2009 a la presentación de las colecciones del siglo XIX, y se basa en el catálogo de más de 10.000 fotografías que el Prado ha acumulado a lo largo del siglo XXI, en gran parte gracias a donaciones. La comisaria, Beatriz Sánchez Torija, destacó en la presentación a los medios que casi dos tercios de la exposición provienen de donaciones. Estas donaciones incluyen fotografías legadas por antiguos compañeros de la institución, la Fundación de Amigos del Museo y descendientes de los artistas fotógrafos o de aquellos que fueron fotografiados.

La primera imagen de la exposición ejemplifica la relación simbiótica entre los artistas y la fotografía, y a la vez, documenta los estudios fotográficos del siglo XIX, construcciones acristaladas que aprovechaban la luz natural y se ubicaban comúnmente en las azoteas. En Artistas en el estudio del fotógrafo (1857-58), capturada por Ángel Alonso Martínez, se retrata a un grupo de estudiantes y profesores de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, incluyendo figuras como Carlos Luis de Ribera, Carlos de Haes, Federico de Madrazo y Juan Antonio Ribera, en el estudio más importante de Madrid, situado en el pasaje de la Murga, junto a la calle Montera.

Entre los artistas retratados en la exposición, desde Cecilio Pla hasta Raimundo de Madrazo, Jaime Morera y Agustín Lhardy, este último también propietario del famoso restaurante madrileño, destacan varias mujeres. Entre ellas, Fernanda Francés y, especialmente, la pintora de bodegones y flores María Luisa de la Riva, inmortalizada alrededor de 1900 en su estudio parisino por un autor desconocido. La comisaria señaló que esta foto es una declaración de intenciones, ya que al ser retratada con los instrumentos de pintora, se enfatizaba su condición de profesional, no de aficionada. Otras fotografías muestran a mujeres como alumnas en los estudios de los artistas, que funcionaban como lugares de trabajo y enseñanza. También se incluyen imágenes que siguen a los artistas en entornos exteriores, reflejando la práctica de la pintura al aire libre que comenzó en el siglo XIX.

La alegoría de la fotografía, personificada como una mujer con una cámara, se presenta en varias imágenes, desde su representación en la fachada del estudio de Altobelli y Molins en Roma hasta los reversos de muchas fotografías, donde los fotógrafos mencionaban los premios que habían ganado. Estos soportes evidencian la evolución de la tecnología fotográfica, desde las imágenes en hierro y cristal coloreado hasta el papel, y se muestran en formatos como la carte de visite, la tarjeta promenade y la tarjeta París, empleados en retratos como el de Cecilio Pla, donde ya se vislumbraban las características del fotomatón. Muchos de los fotógrafos de la época tenían formación en Bellas Artes, lo que les proporcionó una base en la tradición pictórica sobre la que experimentaron con el nuevo lenguaje fotográfico.





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