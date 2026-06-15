El UFC Freedom 250 en la Casa Blanca: Celebración de cumpleaños de Trump con violencia, nacionalismo y polémica

El presidente Donald Trump celebró su 80 cumpleaños en la Casa Blanca con un evento de artes marciales mixtas de la UFC, convirtiendo la residencia presidencial en un escenario de combate. El acto, marcado por un fuerte nacionalismo y una sangrienta pelea principal, estuvo rodeado de polémica por un insulto del luchador Josh Hokit contra Michelle Obama sin represalias y por sospechas de corrupción al promocionar una empresa de la que Trump es accionista.

La celebración del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en la Casa Blanca , el 15 de junio de 2026, tomó la forma de un evento de artes marciales mixtas ( UFC ) denominado UFC Freedom 250, organizado en el Jardín Sur.

El acontecimiento transformó la sede del Ejecutivo en un escenario de combate, con un amplio dispositivo de seguridad que cerró calles y aceras alrededor de la residencia presidencial, generando importantes obstructiones de tráfico. Miles de simpatizantes, predominantemente hombres y alineados con el movimiento Make America Great Again (MAGA), se congregaron en la Ellipse, el parque contiguo, para seguir la velada en pantallas gigantes, mientras unos pocos privilegiados, como el empresario Elon Musk, presenciaban los combates en primera fila junto al presidente, quien observó el espectáculo con evidente satisfacción, actitud que algunos compararon con la de un emperador romano en su Coliseo particular.

El combate principal enfrentó al hispanogeorgiano Ilia Topuria, apodado El Matador, contra el estadounidense Justin Gaethje por el título de peso ligero, resultando Gaethje vencedor por nocaut en el cuarto asalto tras una pelea particularmente sangrienta en la que ambos luchadores sufrieron heridas visibles, destrozándose rostros y abriéndose brechas. El ambiente estuvo impregnado de un fuerte nacionalismo estadounidense: los militares de la Casa Blanca asignados al evento saludaban militarmente a cada luchador, el público coreaba "¡USA! ¡USA!

" y se coreó "¡Canadá es el estado número 51! " durante el combate entre el estadounidense Sean O'Malley y el canadiense Aiemann Zahabi, ganado por O'Malley. Otro momento de la noche fue la propuesta de matrimonio del luchador Mauricio Ruffy a su novia tras su victoria por KO sobre Michael Chandler.

Sin embargo, el acto se vio empañado por un incidente protagonizado por el luchador Josh Hokit después de vencer a Derrick Lewis. Hokit tomó el micrófono y, en lugar de limitarse a agradecer, lanzó un insulto contra Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama, diciendo: "Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, América?

". Este comentario, que refleja un discurso de odio y teorías conspirativas sobre la ex primera dama, no recibió ninguna reprensión pública inmediata por parte de los organizadores o del propio Trump.

La presencia del UFC en la Casa Blanca no es meramente una preferencia personal del presidente; ha surgido una denuncia legal que señala posibles conflictos de intereses y actos de corrupción, dado que el evento servía como plataforma nacional para promocionar la marca de la UFC en la sede del gobierno federal. Trump tiene una histórica relación de apoyo al presidente de la UFC, Dana White, y ha asistido a numerosos eventos a lo largo de los años, incluso durante sus campañas electorales.

Además, según sus declaraciones financieras, el presidente posee acciones de TKO Holdings, la empresa matriz de la UFC, lo que alimenta las sospechas de que el evento era un vehículo para promocionar sus propios intereses financieros. El hijo del presidente, Barron Trump, de 18 años, desempeñó un papel activo como anfitrión, conversando con muchos de los asistentes.

Frente a esta celebración de la violencia y el nacionalismo, un grupo de activistas de CodePink convocó un picnic pacifista en las inmediaciones con el lema "ellos pelean, nosotros damos de comer", protestando por el uso de un espacio público federal para un evento que, a su juicio, no refleja los valores de Estados Unidos en su 250 aniversario, especialmente en un contexto de creciente polarización política y violencia retórica





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