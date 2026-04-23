El Turismo Español Apuesta Fuerte por el Marketing de Influencers: Un Estudio Revelador

Un nuevo estudio de Kolsquare revela que el 89% de las marcas turísticas españolas ya colaboran con influencers, priorizando la relevancia de la audiencia y apostando por formatos de vídeo corto para conectar con los viajeros.

El sector turístico español experimenta una notable transformación en su estrategia de marketing de influencers, según un reciente estudio publicado por Kolsquare , plataforma especializada en análisis y gestión de campañas con creadores de contenido.

El informe revela un crecimiento acelerado en la adopción de esta disciplina, con un 89% de las marcas turísticas que ya colaboran con influencers, lo que supone una de las tasas de adopción más elevadas entre los sectores analizados. Este dato refleja una creciente comprensión del poder de los creadores de contenido para conectar con audiencias específicas y generar un impacto auténtico en el proceso de toma de decisiones de los viajeros.

La inversión, aunque aún moderada en comparación con industrias como la moda o la belleza, muestra una clara tendencia al alza, con un 77% de las marcas planeando aumentar su presupuesto destinado al marketing de influencers en los próximos doce meses. Este incremento presupuestario se justifica por la eficacia demostrada de las campañas de influencers para generar awareness, impulsar el engagement y, en última instancia, aumentar las reservas y la afluencia de turistas.

El estudio de Kolsquare subraya un cambio fundamental en el enfoque de las marcas turísticas. La prioridad ya no reside en alcanzar la mayor audiencia posible, sino en conectar con segmentos de público altamente relevantes. Un 62% de las marcas prioriza los datos demográficos como principal criterio a la hora de seleccionar influencers, buscando creadores cuyos seguidores compartan características y intereses similares a su target ideal.

Este enfoque estratégico refuerza un modelo centrado en las personas, las experiencias reales y las narrativas auténticas, elementos clave en un sector donde la confianza y la inspiración juegan un papel fundamental. Las marcas turísticas comprenden que los viajeros buscan recomendaciones genuinas y experiencias compartidas por personas en las que confían, y los influencers se han convertido en una fuente valiosa de inspiración y credibilidad.

Además, el informe destaca la importancia de las activaciones a corto plazo, especialmente eficaces en un entorno marcado por la estacionalidad del turismo y la necesidad de impactar en momentos concretos del año, como campañas promocionales para la temporada de verano o eventos especiales. La flexibilidad y la capacidad de respuesta rápida que ofrecen los influencers permiten a las marcas adaptarse a las tendencias del mercado y aprovechar oportunidades de última hora.

De cara al futuro, el estudio de Kolsquare señala al vídeo corto como el gran motor de crecimiento del marketing de influencers en el sector turístico hasta 2026. Un 62% de las marcas identifica formatos como reels de Instagram o YouTube Shorts como la mejor oportunidad para conectar con audiencias cada vez más saturadas de contenido y con niveles de exigencia más altos.

Estos formatos permiten transmitir experiencias de forma ágil, visual y emocional, alineándose con los nuevos hábitos de consumo digital. La capacidad de captar la atención del usuario en pocos segundos es crucial en un entorno digital donde la competencia por la atención es feroz.

Además, el informe destaca la creciente importancia de la reutilización del contenido generado por los creadores en medios pagados, CRM y canales propios, una práctica que mejora la eficiencia y maximiza el retorno de inversión. Las marcas están reconociendo el valor del contenido generado por los influencers como un activo estratégico que puede ser aprovechado en múltiples plataformas y canales.

En este sentido, las activaciones experienciales son clave en la estrategia de marketing de influencers en el sector de viajes, según el informe. Las marcas están optando en gran medida por formatos que permiten vivir y narrar la experiencia del viaje desde una perspectiva personal, como la co-creación de contenido (72%), sorteos y concursos, así como activaciones a corto plazo —gifting, contenido patrocinado o campañas específicas—, superando bastante la media del mercado.

La colaboración con influencers se está convirtiendo en una herramienta esencial para las marcas turísticas que buscan diferenciarse de la competencia y conectar con sus clientes de una manera más auténtica y significativa





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