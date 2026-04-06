El Turismo Español Alcanza Nuevos Máximos Históricos en 2025 Impulsado por el Gasto Extranjero

El gasto turístico en España en 2025, según datos del INE, muestra un sector en crecimiento constante, liderado por el turismo internacional y un aumento en el gasto medio por turista. El turismo nacional se mantiene estable, mientras que el turismo emisor español registra un crecimiento significativo.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) correspondientes al año 2025 sobre el gasto turístico , tanto internacional como nacional, pintan un panorama que ya es común: el sector turístico español en máximos históricos, impulsado fundamentalmente por la robusta demanda extranjera.

Estas cifras representan la suma del gasto directo de los turistas extranjeros y nacionales en actividades turísticas, incluyendo, además, una parte del gasto realizado por los españoles en el extranjero, como la compra de billetes de avión para sus viajes internacionales. El sector turístico, que constituía el 12,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español al finalizar 2024, según los últimos datos del INE, depende en gran medida del turismo internacional. Este último generó un gasto de 134.743 millones de euros en 2025, lo que representa un aumento de casi el 7% en comparación con el año anterior. Este incremento se explica, en parte, por el aumento de precios, lo que a su vez eleva el gasto medio por turista, pero también por el incremento en el número de entradas de turistas (96,8 millones, un 3,25%).\Desde el fin de la pandemia, la tendencia general ha sido clara: el crecimiento del gasto supera ampliamente el crecimiento en el número de llegadas de turistas, lo que sugiere una afluencia de turistas con mayor poder adquisitivo. Los actores del sector, como los hoteleros y la alianza turística Exceltur, destacan, además, una mejora en la oferta, un reposicionamiento hacia establecimientos de mayor categoría y calidad. Por otro lado, la actividad turística nacional dentro de España mostró un crecimiento más moderado. El gasto total en 2025 fue de 40.291 millones de euros, prácticamente igual al del año anterior (una reducción del 0,3% en comparación con los 40.420 millones de 2024). Sin embargo, el turismo español hacia el extranjero experimentó un crecimiento más significativo, con un aumento del 8%, alcanzando los 23.561 millones de euros. A pesar de que los viajes al extranjero solo representaron aproximadamente el 13% del total de viajes realizados por los españoles en 2025, su proporción en el gasto total se eleva al 37%, según datos de la agencia Efe.\El gasto medio diario de los turistas internacionales se situó en 195 euros al cierre de 2025, un 4,9% más que el año anterior, mientras que el gasto medio diario de los turistas nacionales fue de 81 euros, un 5,6% más. El gasto por viaje de los turistas internacionales alcanzó los 1.392 euros en 2025, un 3,5% más, aunque este aumento es menor que en los dos años previos. Los turistas nacionales gastaron una media de 363 euros por viaje, un 7,7% más que en 2024. El gasto por viaje de los españoles al extranjero fue de 1.035 euros, un 2,6% más, y 131 euros diarios, lo que representa un aumento del 6,2%. Para los viajes dentro de España, el gasto medio se situó en 263 euros por viaje, un 6,1% más, o 66 euros diarios, un 4% de incremento. Entre las comunidades autónomas de destino, Madrid lideró el gasto nacional con 102 euros diarios por persona, seguida muy de cerca por Canarias, con 101 euros. Ninguna otra comunidad superó los 100 euros, y las Castillas registraron el gasto diario más bajo, con 48-49 euros. En cuanto a los turistas internacionales, Madrid también lideró el gasto por turista, con 1.965 euros, seguida de Canarias, con 1.555 euros. Madrid superó los 300 euros diarios (306 euros), y Cataluña se situó en 221 euros, reflejando los altos precios hoteleros en estas ciudades. El análisis del gasto nacional revela un aumento del 3,4% en el gasto hotelero medio por persona, mientras que este incremento es del 1,7% en hoteles en el extranjero y del 2% en los hoteles españoles. Para los residentes que se alojaron en su propia vivienda, el INE registró una caída del 13,7% en el gasto, principalmente en aquellos con propiedades en España (una reducción del 12,4%)





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