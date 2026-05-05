El turismo en España sigue su crecimiento con más de 17,5 millones de visitantes en el primer trimestre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informa de un aumento del 2,5% en el número de turistas internacionales en España durante los primeros tres meses del año, con un gasto que supera los 25.000 millones de euros. Sin embargo, la crisis del petróleo amenaza al sector aéreo con posibles quiebras y cancelaciones.

El sector turístico en España continúa su crecimiento ininterrumpido. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística ( INE ), durante los primeros tres meses del año, el país recibió un total de 17,5 millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento del 2,5% con respecto al mismo período del año anterior.

Este crecimiento se ha traducido en un gasto turístico que supera los 25.000 millones de euros, un 6,3% más que en el primer trimestre de 2025. En marzo, el número de visitantes internacionales alcanzó los 6,8 millones, con un incremento del 3,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, la industria aérea enfrenta desafíos significativos debido a la crisis del petróleo, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles quiebras y cancelaciones de vuelos en el futuro cercano. Los principales países emisores de turistas en marzo fueron Reino Unido, con casi 1,3 millones de visitantes y un aumento del 2,1%; Alemania, con 924.088 turistas y un crecimiento del 2,9%; y Francia, con 798.671 turistas y un incremento del 4,4%.

El gasto total de los turistas internacionales en marzo ascendió a 9.600 millones de euros, un 5,4% más que en el mismo mes del año anterior. Reino Unido lideró el gasto acumulado con el 14,9% del total, seguido de Alemania con el 13,4% y los Países Nórdicos con el 8,1%. Las comunidades autónomas que más beneficiaron del gasto turístico en marzo fueron Canarias, con el 25,8% del total; Andalucía, con el 17,7%; y Cataluña, con el 17%.

En cuanto al gasto diario, cada turista gastó un promedio de 1.411 euros, lo que representa un aumento del 2,1% respecto a marzo del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 4,8% en tasa interanual, situándose en 198 euros. La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 3,4 millones de visitantes y un aumento anual del 4,1%.

Además, más de 5,3 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en marzo, un 3,9% más. Este crecimiento del turismo en España se enmarca en una tendencia que se ha mantenido durante varios años y que no muestra signos de desaceleración.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos importantes, como la crisis del petróleo, que podría afectar la operatividad de las aerolíneas y los aeropuertos, generando posibles quiebras y cancelaciones de vuelos. A pesar de estos desafíos, el turismo sigue siendo un pilar fundamental de la economía española, con un impacto significativo en el empleo y el crecimiento económico





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