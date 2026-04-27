El TSJCV confirma que no investigará a Carlos Mazón por la Dana de 2024

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado los recursos de súplica y ratifica su decisión de no investigar al expresidente Carlos Mazón por su actuación durante la Dana de 2024, al no apreciar indicios de delito suficientes.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ( TSJCV ) ha emitido una resolución firme y unánime que confirma la decisión inicial de no iniciar una investigación penal contra Carlos Mazón , expresidente de la Generalitat Valenciana, en relación con su actuación durante la devastadora Dana que azotó la región en el otoño de 2024.

Esta decisión, tomada por el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, pone fin, al menos por esta vía, a las controversias surgidas tras la tragedia que causó la pérdida de numerosas vidas y graves daños materiales. La resolución desestima los recursos de súplica presentados por diversas acusaciones, incluyendo aquellas que buscaban revocar la decisión de no investigar a Mazón por una posible omisión en la activación del sistema de alerta temprana Es-Alert.

El auto, hecho público este lunes, ratifica completamente el criterio expresado por el fiscal y el auto previo dictado el 16 de marzo, basándose en la exposición razonada que la jueza de Catarroja, instructora del caso penal, había presentado. La exposición razonada, en esencia, argumentaba la falta de indicios suficientes para atribuir a Mazón una responsabilidad penal directa en la gestión de la emergencia y la posterior tragedia.

Los magistrados del TSJCV han analizado minuciosamente los argumentos presentados por las acusaciones, pero han concluido que estos no logran demostrar un error en la valoración realizada por la Sala en relación con la posición de garante de Mazón y la existencia de indicios serios y fundados que justifiquen la competencia de la Sala para investigar el caso. La defensa de los recurrentes, tanto principales como adhesivos, no ha logrado aportar elementos que modifiquen la conclusión inicial sobre la falta de pruebas contundentes que vinculen a Mazón con la tragedia.

Un punto crucial de la resolución se centra en la cuestión del aforamiento de Mazón, es decir, su inmunidad parcial como diputado en Les Corts Valencianes. Las acusaciones solicitaron que se levantara esta prerrogativa para permitir la investigación, argumentando un posible abuso de derecho en la adquisición de la condición de diputado.

Sin embargo, el TSJCV rechaza esta solicitud, afirmando que no aprecia ningún abuso de derecho en el proceso por el cual Mazón obtuvo su escaño parlamentario. Los magistrados consideran que la condición de diputado no debe ser utilizada como un obstáculo para la investigación, pero tampoco justifican la supresión de la prerrogativa del aforamiento en este caso concreto.

La decisión del TSJCV subraya la importancia de establecer criterios claros y rigurosos para la aplicación del aforamiento, evitando que se convierta en una herramienta para obstaculizar la justicia o proteger a los investigados de manera injustificada. La resolución también reafirma el principio de presunción de inocencia, recordando que la falta de indicios sólidos y cualificados impide la apertura de una investigación penal contra Mazón.

La carga de la prueba recae sobre las acusaciones, quienes no han logrado aportar elementos suficientes para superar el umbral exigido por la jurisprudencia. La complejidad del caso, la magnitud de la tragedia y la sensibilidad política que lo rodean han convertido esta decisión en un punto de inflexión en el proceso judicial.

La resolución del TSJCV reitera que no se aprecian indicios de delito sólidos y cualificados que justifiquen la investigación de la supuesta participación activa de Carlos Mazón en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población el 29 de octubre, día en que se produjo el pico de la Dana. Este punto ha sido objeto de intenso debate, ya que las acusaciones argumentan que Mazón pudo haber retrasado o impedido la activación del sistema de alerta, lo que habría permitido a la población tomar medidas preventivas y reducir el número de víctimas.

Sin embargo, el TSJCV considera que no existen pruebas suficientes para respaldar esta acusación. La decisión del tribunal se basa en un análisis exhaustivo de las pruebas disponibles, incluyendo testimonios, informes técnicos y documentos oficiales. Los magistrados han valorado la información proporcionada por todas las partes involucradas, pero han llegado a la conclusión de que no se puede establecer una relación causal directa entre la actuación de Mazón y la tragedia.

La resolución del TSJCV no implica que Mazón sea completamente exculpado de toda responsabilidad en relación con la Dana. Sin embargo, sí establece que no existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal en su contra. La decisión del tribunal puede ser recurrida ante instancias superiores, pero de momento, pone fin a la vía judicial para investigar a Mazón por este motivo.

El futuro del caso dependerá de si las acusaciones deciden presentar nuevos recursos o si se descubren nuevas pruebas que puedan modificar la situación





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