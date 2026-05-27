El TSJC investiga a Joan Ignasi Elena y Joan Herrero por presunto fraude en contratos menores

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya investiga al exconseller Joan Ignasi Elena (ERC) y al excoordinador de ICV por usar presuntamente contratos menores de forma fraudulenta para adjudicar asesoramiento jurídico a una empresa vinculada al partido del alcalde de Altafulla.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ( TSJC ) ha abierto una investigación contra el exconseller y actual diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Ignasi Elena y al excoordinador de Iniciativa per Catalunya Verds, por el presunto uso fraudulento de contratos menores para adjudicar servicios de asesoramiento jurídico externo a una empresa que mantiene una vinculación política estrecha con el partido del alcalde de Altafulla, según informaron fuentes judiciales.

La sala civil y penal del alto tribunal ha acordado instruir este caso, que será dirigido por el magistrado Carlos Ramos, en paralelo a la investigación que ya se sigue contra el exalcalde de Altafulla y actual diputado de Sumar En Comú Podem por Tarragona. Las pesquisas se originaron a partir de una exposición razonada remitida por un juzgado de El Vendrell, que detectó indicios de irregularidades en la contratación de una empresa para asesorar al Ayuntamiento de Altafulla entre 2016 y 2017, cuando el consistorio estaba gobernado por el partido del investigado.

Según el auto del TSJC, los investigados habrían utilizado de forma supuestamente fraudulenta la figura del contrato menor para eludir los procedimientos de contratación pública. Esta figura permite la adjudicación directa sin necesidad de concurso público siempre que el importe no supere los 18.000 euros y la duración no exceda un año.

Sin embargo, la investigación apunta a que se habrían fraccionado varios contratos menores para mantener de forma continuada los servicios de la misma empresa, lo que constituiría una práctica ilegal. La empresa adjudicataria, dedicada al asesoramiento legal, mantendría una relación política estrecha con el partido del alcalde, según consta en las diligencias.

Los hechos se remontan a una época en que Elena ya había dejado la política activa y Herrero llevaba años apartado de ella, pero ambos habrían intermediado para favorecer a la empresa. Tanto Elena como Herrero han negado las acusaciones y han mostrado su disposición a colaborar con la justicia.

En declaraciones a los medios, Elena calificó el procedimiento de injustificado y afirmó que se trata de un error administrativo al no prorrogar correctamente un contrato, sin que haya existido intención de defraudar. Recordó que la Oficina Antifraude de Catalunya ya investigó los hechos y no encontró conductas penalmente denunciables, sugiriendo únicamente la vía de la revisión de oficio para subsanar la irregularidad.

Por su parte, Herrero evitó hacer declaraciones, aunque fuentes cercanas aseguran que confía en que el caso se archive por falta de pruebas. El TSJC ha dado un plazo de diez días para que los investigados presenten sus alegaciones, mientras la opinión pública sigue con atención un caso que salpica a varias formaciones políticas y reabre el debate sobre la transparencia en la contratación pública local





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