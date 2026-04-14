El TSJA desestima el recurso de Landaluce y archiva la querella por calumnias contra Rocío Arrabal

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza el recurso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y confirma el archivo de la querella por presuntas calumnias contra la parlamentaria socialista Rocío Arrabal. El fallo se basa en la naturaleza política de las declaraciones de Arrabal y la información en que se sustentaron.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA ) ha rechazado el recurso de súplica presentado por el alcalde de Algeciras , José Ignacio Landaluce , en relación a la querella por presunto delito de calumnias que interpuso contra la parlamentaria socialista Rocío Arrabal . La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, anunció la decisión en redes sociales, compartiendo una imagen de la resolución del TSJA , donde se confirma la desestimación del recurso y el archivo de la causa especial. Montero enfatizó que, a pesar de los intentos, no serán silenciados.

La querella de Landaluce se originó a raíz de declaraciones de Arrabal sobre la presunta implicación del alcalde en un supuesto caso de abusos sexuales contra dos concejalas de Algeciras. Previamente, Arrabal había denunciado a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, fundamentándose en información publicada en el canal de Telegram de 'Alvise' Pérez. Dicha información presentaba supuestos abusos sexuales atribuidos al alcalde, los cuales fueron negados por las concejalas.

Se supo también de presiones a una de las concejalas para que declarara ante notario que sufría un trastorno mental. La denuncia conllevó la dimisión de Landaluce de sus cargos orgánicos en el PP y como senador, aunque no de la alcaldía, y no perdió el apoyo del grupo municipal popular. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, evitó forzar su dimisión. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia el 15 de enero.

Posteriormente, el TSJA ha ratificado la inadmisión a trámite de la querella de Landaluce, argumentando que las declaraciones de Arrabal no constituían calumnias, sino una exposición de información recibida y relevante en un contexto político. El TSJA determinó que la información que Arrabal presentó ante la opinión pública, con base en documentos, no era una invención, sino una referencia a información que circulaba, presentada a medios y al PSOE.

El tribunal consideró que las declaraciones de Arrabal se enmarcaban en su labor de oposición política, con el objetivo de solicitar la dimisión de Landaluce. El TSJA resaltó que las declaraciones se basaban en 'documentos', lo cual es 'incompatible' con el 'temerario desprecio a la verdad' necesario para un delito de calumnias. El tribunal concluyó que no se trataba de 'invocación de vagos rumores', sino de una presentación de documentos que comprometían la integridad moral del alcalde.

Además, se ha abierto una investigación contra el diputado Alvise Pérez por presuntas amenazas contra Landaluce. La decisión del TSJA subraya que las acciones de Arrabal se desarrollaron en un contexto de labor de oposición política, donde su objetivo era exigir la dimisión del alcalde basándose en información y documentos.





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