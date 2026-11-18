El Tribunal Superior de Justicia establece que el derecho a cuatro horas libres para votar no depende de la disponibilidad de tiempo fuera de la jornada laboral y condena a la empresa a indemnizar a los trabajadores.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido una sentencia histórica que establece un precedente claro en materia de derechos laborales y participación ciudadana.

El alto tribunal autonómico ha condenado a una empresa de transporte urbano de Salamanca por denegar el permiso retribuido de cuatro horas para votar a dos de sus empleados durante las elecciones autonómicas de la región. La disputa surgió cuando los trabajadores solicitaron este permiso, un derecho legalmente reconocido, pero la compañía se negó a concederlo bajo la premisa de que ambos empleados disponían de suficiente tiempo libre fuera de su jornada laboral para acudir a las urnas sin alterar su rutina de trabajo.

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Desestimación inicial estimada por el TSJ

Uno de los trabajadores laboraba en turno de mañana y el otro en turno de tarde, por lo que la empresa argumentaba que la disponibilidad horaria fuera de la oficina hacía innecesario el disfrute del permiso dentro del horario de actividad profesional. Esta negativa llevó a los empleados a presentar sendas demandas que fueron inicialmente desestimadas por el Juzgado de lo Social de Salamanca, pero que finalmente fueron estimadas por el TSJ en recurso de suplicación.

La resolución del TSJ desecha la interpretación restrictiva que limitaba el permiso a aquellas situaciones en las que no existiera una posibilidad real de votar fuera del trabajo. El tribunal sostiene que esta visión confunde la posibilidad material de ejercer el sufragio con el derecho fundamental a disponer de tiempo libre retribuido dentro de la jornada laboral para dicho fin.

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Interpretación favorable al derecho al voto

Según la sentencia, la norma vigente no supedita el reconocimiento de dicho permiso a la acreditación de una imposibilidad efectiva de acudir al colegio electoral fuera del horario laboral. El Alto Tribunal recurre a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para subrayar que el derecho al voto es una garantía esencial que debe facilitarse, y que cualquier interpretación que lo desnaturalice o lo condicione a valoraciones subjetivas sobre la suficiencia del tiempo libre extralaboral del trabajador es contraria al espíritu de la ley.

El juez señala que si el legislador hubiera querido imponer tal condición, lo habría hecho de forma expresa, y al no hacerlo, se debe interpretar el derecho en su sentido más amplio y favorable al trabajador. Como consecuencia de esta estimación, el tribunal ha declarado la nulidad de la conducta empresarial y ha condenado a la compañía a abonar a cada uno de los trabajadores una indemnización de cincocientos euros por daños morales.

Indemnización por daños morales y precedente

Esta cuantía ha sido fijada por el TSJ tras reducir la suma inicialmente reclamada por los empleados, que ascendía a más de siete mil euros, considerando que no se acreditaron circunstancias personales específicas que justificaran un daño moral de mayor entidad, especialmente teniendo en cuenta que sí existía la opción real de votar fuera de la jornada. La sentencia subraya que aceptar la postura de la empresa habría significado que el disfrute de este permiso dependiera de las circunstancias particulares de cada horario y de una valoración empresarial discrecional sobre la disponibilidad del tiempo libre, lo cual socavaría la naturaleza fundamental del derecho al sufragio.

Esta decisión no solo resuelve el conflicto concreto, sino que refuerza la protección de los derechos de los trabajadores y asegura que el ejercicio del voto no se vea obstaculizado por barreras burocráticas o interpretaciones restrictivas que vulneren su esencia democrática.