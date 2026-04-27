El TSJ-CV Confirma la No Investigación a Carlos Mazón por la 'Dana' del 29 de Octubre

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ratifica su decisión de no investigar al expresidente Carlos Mazón por su actuación durante la trágica 'dana' que causó 230 fallecidos, desestimando los recursos de las acusaciones y argumentando la falta de indicios y deber jurídico de actuación.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ( TSJ-CV ) ha confirmado su decisión de no investigar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón , por su papel durante la devastadora 'dana' del 29 de octubre de 2024, un evento climático que lamentablemente causó la pérdida de 230 vidas.

Esta confirmación se produce tras la desestimación unánime de los recursos de súplica presentados por diversas acusaciones, quienes buscaban que se reconsiderara la decisión inicial de no iniciar una investigación formal contra Mazón. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV argumenta que las razones esgrimidas por los recurrentes no son suficientes para demostrar un error en la valoración realizada por la Sala respecto a la posición de garante del expresidente y la falta de indicios serios y fundados que justifiquen la competencia del tribunal para investigar el caso.

El tribunal autonómico reitera, en consonancia con el informe favorable del Ministerio Fiscal, la validez del auto dictado el pasado 16 de marzo, basado en la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia. El TSJ-CV enfatiza que el derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza un resultado específico, sino únicamente el derecho a una resolución motivada, razonable y fundamentada en derecho, y considera que el auto recurrido cumple con estos requisitos.

La Sala aclara que el rechazo a investigar se basa en la ausencia de pruebas suficientes que sugieran que la conducta de Mazón pudiera constituir un delito de homicidio imprudente, así como en la imposibilidad de apreciar un delito por omisión en sus acciones como presidente de la Generalitat en aquel momento. Además, el tribunal descarta que la aplicación del aforamiento a Mazón constituya un abuso de derecho, señalando que ya era diputado antes del 29 de octubre de 2024 y continúa siéndolo en la actualidad.

La decisión del TSJ-CV se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que el análisis de las normas autonómicas demuestra que al entonces jefe del Ejecutivo valenciano no se le atribuía un deber jurídico de actuación en la gestión de la emergencia provocada por la 'dana'. Esto implica que Mazón no tenía la posición de garante necesaria para ser considerado responsable de las consecuencias de la catástrofe.

El tribunal también rechaza las alegaciones relativas a la supuesta participación activa de Mazón en el envío de mensajes de alerta a la población, al no encontrar indicios de delito sólidos y cualificados que respalden tales acusaciones. Se distingue el caso de Mazón del 'caso Gallardo', resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ya que en este último se trataba de la adquisición sobrevenida del fuero parlamentario justo antes de la apertura del juicio oral, una situación que no se da en el caso del expresidente valenciano, quien ostenta la condición de diputado desde el inicio de la XI legislatura (26 de junio de 2023).

En definitiva, el TSJ-CV reafirma su incompetencia para investigar a Carlos Mazón y confirma el archivo de las actuaciones, basándose en la falta de pruebas y en la ausencia de un deber jurídico de actuación por parte del expresidente durante la emergencia





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